"Palazzo Ducale torni a splendere"

"Il Palazzo Ducale di Civitanova Alta è da sempre un tabù, un eterno oggetto di ipotesi e polemiche, mentre l’inesorabile decadenza di questo simbolo identitario della città langue da oltre due decenni in uno stato pietoso, malsano e fonte di disagi per chi vive qui e per chi ne coglie di passaggio l’imponente, desolata fascinazione". Lo afferma la professoressa Roberta Ruggeri, docente di Storia dell’arte, che assieme a molti altri abitanti del centro storicodesidera una svolta radicale in proposito. "Questo edificio proteso sulla piazza da cui si gode la vista del mare, con il suo vasto cortile a terrazza, costituisce la parte dominante di un complesso monumentale – prosegue la docente – che ingloba l’ex Convento agostiniano, la chiesa, e il chiostro con cui comunica. Senza retorica e senza ribadire ciò che già si conosce del suo nobile passato, intendo soltanto lanciare un accorato appello a nome di tutti coloro che abitano questo centro, e di chi lo ama e lo rispetta, affinché venga restituito al suo antico splendore questo fondamentale pezzo di storia, con i suoi vasti spazi, lo scalone d’accesso, gli affreschi. Facendone una struttura viva, generatrice di cultura e bellezza, di cui abbiamo un estremo bisogno. Le potenzialità del palazzo sono molteplici. Potrebbe accogliere spazi polivalenti: polo museale, centro studi di ricerca e formazione, biblioteca, una degna sede dell’Archivio Storico, sala per conferenze, eventi, proiezioni , teatro, concerti, o per un festival culturale che potrebbe diventare tradizione". Un luogo così carismatico non può finire in rovina – conclude la prof. Ruggeri – o trasformarsi in un condominio, e il suo cortile, dove un tempo si svolgevano parate e spettacoli itineranti, non può diventare un parcheggio privato da aggiungere all’inqualificabile parcheggio di piazza dellaLibertà".

Ennio Ercoli