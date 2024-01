Palazzo Ferretti: notifiche singole

Vicenda Palazzo Ferretti, il Tar bacchetta il Comune dopo avergli dato torto nel ricorso presentato dai proprietari dell’immobile della città alta per ottenerne la restituzione. Lo scorso ottobre il tribunale amministrativo ha definito illegittimo il comportamento tenuto dall’amministrazione comunale in riferimento all’edificio che ospita la scuola media Ungaretti, ha stabilito che era stato occupato per 25 anni per ragioni di pubblica utilità ma mai espropriato, e ha intimato al Comune due opzioni: la restituzione dell’immobile oppure l’acquisizione, con risarcimento del danno ai proprietari. Il 23 dicembre il Comune, intenzionato a tenersi Palazzo Ferretti, ha chiesto al Tar l’autorizzazione di poter effettuare la notifica per pubblico proclama della volontà di acquisizione, piuttosto che informare uno per uno i numerosi proprietari ma il tribunale, con sentenza pubblicata ieri, ha detto no e ha intimato al Comune r di procedere con le notifiche ad ognuno dei proprietari di Palazzo Ferretti.