Palazzo Ferretti, respinto il ricorso dei proprietari

Esproprio di Palazzo Ferretti, braccio di ferro legale infinito per una vicenda che va avanti da 25 anni. Il Tar ha respinto con sentenza emessa ieri (n.288/2025) il ricorso dei proprietari contro il procedimento di acquisizione con determinazione del relativo indennizzo dell’immobile di cui, nel 1991, il Comune ha dichiarato la pubblica utilità per la realizzazione di una scuola nella città alta. Ma, solo nel maggio del 2024 l’ente ha provveduto a sanare l’iter, con delibera votata dal consiglio comunale a seguito di una sentenza del Tar (n. 674/2024) che gli imponeva di procedere.

I privati, che da sempre sostengono l’illegittima occupazione del bene almeno a parte dal 2000, hanno impugnato l’atto, che stabiliva a loro favore la corresponsione di 294.000 euro, ma che prevedeva anche la decurtazione dalla somma di 376.000 euro, a titolo del credito vantato dall’amministrazione in compensazione delle spese affrontate tra il 1996 e il 1997 relative ai lavori di sistemazione della struttura.

Nella partita del dare e avere ne è derivato alla fine un credito a favore del Comune di 81.000 euro messo a carico dei proprietari di Palazzo Ferretti che hanno fatto appello al Tar presentando diverse contestazioni. Tra queste non avere ricevuto l’avviso di avvio del procedimento e che l’indennizzo sarebbe stato dal Comune riconosciuto non solo ai ricorrenti, ma anche ai proprietari non ricorrenti; hanno chiesto la restituzione dell’immobile e il risarcimento dei danni subiti.

Nel merito dell’indennizzo il Tar ha stabilito il difetto di giurisdizione perché la questione investe la giustizia ordinaria e non amministrativa. Quanto al resto delle obiezioni poste al tribunale, il ricorso dei proprietari è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto. Il Comune si era costituito in giudizio.