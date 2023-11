Palazzo Ferretti, via ai risarcimenti

"Comportamento illegittimo e illecito del Comune nell’esproprio di Palazzo Ferretti" e quindi ai ricorrenti "spetta il risarcimento dei danni per il mancato godimento del bene a partire dal 7 febbraio del 2000". Un bene che, per i giudici, ha nel frattempo maturato un valore di mercato di 345.000 euro. E’ la Palazzo Ferretti story e questi sono stralci della sentenza emessa dal Tar regionale che dà torto al Comune di Civitanova in una vicenda cominciata più di venti anni fa e che ha per protagonista l’edificio che oggi ospita la scuola media Ungaretti nella città alta. Per il Tar il vulnus sta nel fatto che l’amministrazione di quegli anni, occupando Palazzo Ferretti per ragioni di pubblica utilità, non ultimò correttamente le procedure dell’esproprio e dunque dovrà risarcire i ricorrenti, che dal 1999 hanno perso la proprietà dell’immobile. Gli eredi da allora chiedono la restituzione dell’edificio di via Piceno, occupato d’urgenza ventiquattro anni fa per effettuare i lavori di recupero e per destinarlo a scuola media. Illegittimamente secondo loro e dopo una prima ordinanza emessa dal Tar, che disponeva l’acquisizione di ulteriori chiarimenti e di una relazione da parte del Comune di Civitanova, si è arrivati all’adunanza del 23 settembre.

In mezzo, a partire dal marzo 2005, tante diffide dei ricorrenti nei confronti dell’amministrazione a risarcire il danno da ‘occupazione appropriativa’ di Palazzo Ferretti. La giunta si è costituita in giudizio e ha prodotto le sue difese, ma adesso è arrivata la batosta del Tar, a cui si potrà di certo appellare, ma intanto è netta la vittoria per i proprietari dello storico edificio della città alta nei confronti del Comune a cui i giudici intimano di acquistare il palazzo, al valore di mercato, oppure di restituirlo ai proprietari.