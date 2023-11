Palazzo inagibile a metà. Piovono calcinacci in strada, arrivano i vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ieri mattina, per mettere in sicurezza le terrazze di un condominio di via Marche. Ma i cedimenti dei calcinacci non sono l’unico problema per chi abita al civico 54. Da qualche tempo, i residenti avevano segnalato un generale danneggiamento dei terrazzi dello stabile. Ieri quindi, mentre la polizia municipale teneva chiusa la strada, i pompieri con l’autoscala hanno provveduto a staccare tutti i pezzi a rischio caduta dai frontalini, controllando tutti i punti più a rischio.

Dopo questo intervento in urgenza, gli operai del Comune hanno transennato lo spazio antistante l’edificio, per impedire il passaggio ai pedoni e la sosta alle auto. Il lavoro fatto non è risolutivo del problema e tra non molto, anche per via degli agenti atmosferici, sarà necessario accertarsi di nuovo che non ci siano ulteriori pezzi che rischiano di staccarsi e cadere al suolo. La messa in sicurezza ha riguardato solo uno dei problemi dell’edificio. "Dopo il terremoto – spiega Alessandro Massei – sono state fatte delle verifiche e lo stabile al civico 56 è stato dichiarato inagibile, mentre il 54 no. Cosa strana, visto che i due edifici sono attaccati e i solai sono gli stessi, tanto è vero che la decisione presa dalle autorità è stata che sarà demolita l’intera struttura, per poi rifarla. Tuttavia, una metà resta agibile e l’altra no". Con l’ulteriore paradosso della colonna centrale del palazzo: lì gli appartamenti dei primi tre piani, che ricadono nel civico 54, sono ancora agibili, mentre quelli degli ultimi tre piani, che sono considerati parte del civico 56, sono inagibili. "Intanto qui si è creato un problema enorme di degrado – prosegue Massei, assistito dall’avvocato Giuseppe Ceddia –. Molti appartamenti ormai sono disabitati, ma chi resta deve fare i conti ogni giorno con i piccioni che nidificano ovunque, persino dove tempo fa erano stati messi i dissuasori, ormai malandati. Lo sporco che provocano è inimmaginabile: tenere aperta una finestra significa lasciar entrare in cucina piume e quant’altro, con il rischio di prendersi qualche malattia. Ho chiesto più volte di intervenire con una pulizia periodica, ma è stata fatta una volta sola. Capisco che tanto qui sarà tutto demolito, ma intanto sono passati sei anni, siamo attaccati a un palazzo che, se è inagibile, forse rischia di crollare, e forse noi con lui. Una residente al piano terra rischia di trovarsi la casa allagata dall’acqua e dal guano ogni volta che piove, perché i tombini sono tutti intasati dallo sporco. Ho scritto al Comune, all’Ast, a chiunque, ma siamo ancora messi così, arrivati al punto che qualcuno se la prende con me perché protesto".