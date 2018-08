Macerata, 31 agosto 2018 - Una palazzina dichiarata inagibile nel novembre 2017 che andava sgomberata per permettere ai proprietari di effettuare i lavori di recupero, peccato che a distanza di nove mesi le dieci famiglie affittuarie non si siano ancora mosse. Così dopo mesi di diffide inascoltate la proprietaria della palazzina, Flora Lattanzi, si è rivolta all’avvocato Oberdan Pantana che ieri ha depositato una denuncia contro il sindaco Romano Carancini per rifiuto e omissione di atti d’ufficio. Oltre al primo cittadino sono chiamati in causa Michele D’Alfonso, dirigente della Polizia municipale e l’ingegner Virgilio Ferranti dell’ufficio tecnico comunale.

"La vicenda è partita il 18 novembre 2017 – spiega l’avvocato Pantana – quando il sindaco ha firmato l’ordinanza 802 in cui dichiarava l’inagibilità temporanea di due stabili in via Zorli 19 e 21 e ordinava il divieto immediato di utilizzo degli stessi". Ma, mentre per l’immobile al civico 21 non ci sono stati problemi, perché gli affittuari se ne sono andati, per il 19, di proprietà appunto di Flora Lattanzi, nessuno ha pensato di lasciare la propria casa. L’immobile, su quattro piani e abitato da 10 famiglie, avrebbe bisogno di diversi interventi di ripristino: la puntellatura di solai e cantina, la rimozione degli intonaci interni, il controllo degli intonaci esterni e la rimozione dei serramenti non agganciati. "Non appena ricevuta l’ordinanza di sgombero la proprietaria lo ha comunicato agli affittuari che non si sono mossi – continua Pantana –, fino al 5 giugno scorso quando è partita la prima diffida formale verso le famiglie, anche questa disattesa".

Da novembre, però, Lattanzi e il figlio Alessandro hanno fatto la spola tra i diversi uffici del Comune per segnalare la situazione. Dai silenzi si è passati alle carte, e così il 5 luglio, i proprietari hanno spedito una diffida anche al Comune per chiedere un intervento immediato. "Come se non bastasse la proprietaria ha deciso anche di staccare l’acqua al condominio – continua Pantana –, peccato che il Comune abbia riattivato il servizio due giorni dopo. Così ad agosto i proprietari si sono rivolti a me per capire come muoversi. Il 22 agosto ho inviato una diffida al Comune, nella persona del sindaco, alla polizia municipale, nella persona del suo dirigente Michele D’Alfonso, e all’ingegnere Ferranti indicato dal Comune quale responsabile del procedimento".

E dopo l’ulteriore silenzio da parte dell’amministrazione, ieri è scatta la denuncia per rifiuto e omissioni di atti d’ufficio, mentre per gli affittuari l’accusa è di non aver osservato un provvedimento dato per ragioni di sicurezza pubblica. "Chiediamo all’autorità di intervenire al posto del Comune – conclude Pantana –, fare un sequestro dell’immobile per permettere lo sgombero dell’edificio e consentire ai proprietari di fare gli interventi tecnici. Qui è in ballo la sicurezza pubblica e privata, siamo davanti a un’omissione gravissima, un fatto di una gravità inaudita".