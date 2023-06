Palazzo Sangallo e cimitero, si va avanti

di Lucia Gentili

Prosegue l’iter per palazzo Sangallo e cimitero, a Tolentino. La giunta ha approvato il documento preliminare alla progettazione per entrambe le strutture, finanziate con fondi sisma per rigenerazione urbana e opere pubbliche. Per quanto riguarda palazzo Sangallo l’obiettivo è procedere con l’indizione della procedura di gara per individuare, entro questo mese, il soggetto a cui affidare la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione). Per palazzo Sangallo (2.630.302 euro) sono previsti lavori di miglioramento strutturale, con risanamento del tetto e ripristino funzionale del piano terra e delle grotte. Il rup (responsabile unico del procedimento) incaricato è l’architetto Marta Salvatori dell’ufficio lavori pubblici del Comune. Anche per il cimitero, la giunta ha dato l’ok al documento preliminare alla progettazione per indire la procedura di gara che individui a chi affidare la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Per i lavori di adeguamento sismico del cimitero del capoluogo sono previsti 5.151.520 euro. Semaforo verde al documento preliminare alla progettazione anche per il miglioramento sismico delle mura urbiche da Porta Cappuccini a Porta Marina (244mila euro). "Opere strategiche per la città – afferma l’assessore Flavia Giombetti –. Prezioso l’ufficio lavori pubblici nel seguire tutti gli iter burocratici amministrativi". Infine è stato dato l’ok al progetto esecutivo del nuovo percorso ciclabile di collegamento tra Castello della Rancia e Abbadia di Fiastra. (incarico per la progettazione 300.000 euro). "Con l’approvazione – sottolinea il sindaco Mauro Sclavi – diamo il via a questa opera che coinvolge più Comuni e che consente di realizzare un percorso ciclabile che collegherà lo storico Castello all’Abbadia e successivamente con i punti di interesse storico-turistico di Corridonia, Mogliano e Petriolo. Una nuova infrastruttura per una mobilità ecosostenibile, volàno per il turismo legato alla natura e ai percorsi ciclopedonali. Contemporaneamente stiamo portando avanti la progettazione della ciclabile che dal Lago delle Grazie porterà al Castello della Rancia e che con il progetto del Gal (Gruppo azione locale) si collegherà fino all’Abbadia, unendo di fatto due oasi faunistiche di grande pregio naturalistico".