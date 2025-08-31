Palazzo Sbarbati, demolizione finita: "Via Cincinelli riaperta in anticipo"

Nove anni per l’iter burocratico, tre giorni per la demolizione. Si è chiusa ieri la prima fase dell’intervento su Palazzo Sbarbati, in via Cincinelli: l’edificio, inagibile dopo il terremoto del 2016, è stato raso al suolo e ora sarà ricostruito. Prima delle scosse, ospitava 33 famiglie, che dopo anni di stallo ora esultano. Il completamento della demolizione è in anticipo rispetto ai dieci giorni preventivati: una buona notizia anche per la viabilità, visto che ora non è più necessaria la chiusura totale di via Cincinelli. I proprietari degli appartamenti hanno espresso la loro soddisfazione in una nota. "I lavori – scrivono –, affidati alla ditta RestEdil Crucianelli, sono stati realizzati dalla ditta Papa Nicola e si sono svolti in soli tre giorni, nel massimo rispetto della sicurezza e con disagi limitati per i residenti. Un risultato importante che testimonia l’efficienza dell’intervento e la professionalità delle imprese. Già da oggi (ieri, ndr) viene riaperta una carreggiata al traffico, con senso unico alternato regolato da semaforo, così da garantire il ripristino della viabilità e ridurre l’impatto sulla vita dei cittadini. Un ringraziamento va alle ditte esecutrici per la rapidità e l’efficacia delle operazioni, alla polizia locale per la gestione della viabilità e ai residenti per la pazienza". Quella conclusa ieri "non è solo la conclusione di una demolizione, ma l’inizio di un nuovo capitolo per il quartiere Corneto: la ricostruzione dell’edificio, che restituirà 33 nuove unità abitative moderne e sicure, rappresenta un segnale concreto di rinascita e speranza per l’intera comunità. I condomini di via Cincinelli 72 vogliono rendere omaggio alla squadra di demolitori capitanati da Stefano per la professionalità e precisione". Soddisfatto anche Fabrizio Gentili, proprietario di uno degli appartamenti e presidente del consiglio di quartiere: "Siamo in anticipo e va fatto un plauso alla ditta. Ora si dovrà consolidare la strada e portare via le macerie, ma è stato fatto un passo importante".