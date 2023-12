Palazzo Sforza destina 32mila euro all’informazione

Anche nel 2024 l’amministrazione comunale di Civitanova spenderà 32.000 euro per finanziare canali che garantiscono l’informazione istituzionale. Per il sindaco notizie utili alla città, per l’opposizione solo propaganda. Non è il primo anno che il bilancio viene messa una somma da destinare a quelli che, con delibera di giunta, vengono indicati come obiettivi per promuovere "attività dell’istituzione, il loro funzionamento, l’accesso ai servizi pubblici, le conoscenze su temi di rilevante interesse pubblico e sociale, la promozione dell’immagine dell’amministrazione pubblica".

Lo stanziamento va a finanziare soprattutto le fatture emesse dalle ditte esterne che assicurano all’amministrazione comunale la realizzazione di banner pubblicitari sui quotidiani online, servizi mensili su quotidiani online a seguito di conferenze stampa organizzate dal sindaco e dagli assessori, la pubblicità alle iniziative promosse da Palazzo Sforza con la garanzia della presenza di un giornalista e di un operatore video fotografico, servizi redazionali e interviste televisive, servizi di rassegna stampa quotidiana cartacea e online. Scelte che, dal 2019 e fino ad oggi, hanno comportato una spesa di bilancio di almeno 90.000 euro.