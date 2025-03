Palazzo tra bilanci e sfide: "Il rischio infettivo è in agguato. Preoccupa l’abuso di antibiotici"

"È stato il grande amore della mia vita. È iniziato quando nel 1977, da studente, ho per la prima volta indossato un camice, e non si è più interrotto". E, in effetti, per Massimo Palazzo, fino al 31 dicembre direttore della Unità operativa Rischio clinico/Governo clinico dell’Ast di Macerata, l’amore per la medicina, intesa come prendersi cura della salute del cittadino, continua anche dopo la pensione. Dal primo marzo è il nuovo direttore sanitario di Villa Pini a Civitanova e Villalba a Macerata dopo 39 anni nella sanità pubblica marchigiana e, soprattutto, maceratese. Laurea all’Università La Sapienza di Roma, specializzazione al Policlinico Umberto I in malattie dell’apparato digerente e in Igiene e medicina preventiva a Perugia.

Che cosa significa governare il rischio clinico?

"La gestione del rischio clinico rappresenta l’insieme di varie azioni per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti all’interno delle strutture sanitarie. Si tratta di luoghi in cui sono ricoverati soggetti con patologie diverse, in cui transitano tante persone, in cui si effettuano interventi nessuno dei quali è a rischio zero. E, poi, vanno considerati anche possibili eventi che possono avere effetti gravi sul funzionamento delle stesse strutture. Una sentenza della Cassazione del 2023 ha definito in modo chiaro quali sono le azioni per garantire il controllo. Tra i rischi, quello infettivo è sempre in agguato, e quello più pericoloso è dato dalle sepsi".

Quanto è diffuso?

"Nelle Marche si stimano circa mille casi l’anno, nel 30% dei quali l’infezione può risultare fatale. Il problema, però, non è solo dato dal contesto ambientale, ma anche da una tendenza sempre più preoccupante".

Quale?

"L’abuso di antibiotici che, specie in soggetti già fragili, provoca una resistenza sempre più forte dei microrganismi alle terapie messe in atto. Un recente rapporto dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha evidenziato che l’Italia, insieme alla Grecia, è il paese in cui, più che in altri, si fa un eccessivo consumo di questi farmaci. La stessa Aifa ha creato una app per spiegare come e quando assumere correttamente antibiotici e quando, invece, bisogna evitare di farlo. Ogni anno, si stima che nel mondo muoiano 1,3 milioni di persone a causa della "antibiotico – resistenza", una pandemia silenziosa, che provoca più morti dell’Aids".

Ricorda momenti difficili nel corso della sua lunga esperienza professionale?

"Purtroppo sì. Negli anni Novanta fui costretto a disporre la chiusura, per due settimane, del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Civitanova per una epidemia di scabbia, per fermare la quale sottoponemmo a controlli oltre 300 persone. Nel 2018 un adolescente arrivato all’ospedale di Macerata con la febbre, aveva il morbillo e contagiò diverse persone, cosa che ci costrinse ad una decisa azione di profilassi. E, poi, le difficoltà quando 7 anni fa siamo stati costretti a chiudere, sia pure per una notte, il collettore che distribuisce l’acqua all’ospedale di Macerata per interventi urgenti. E, poi, ero direttore sanitario dell’ospedale di Macerata quando Luca Traini fece fuoco contro alcune persone di colore".

Ce ne sono anche di belli?

"Sì, tanti, ma rientrano in quella normalità in cui arriva il riconoscimento del lavoro che hai fatto, che è la cosa più importante. Quindi, prima di tutto, dai pazienti, poi anche dai colleghi e dalle istituzioni".

Lei è stato il primo, in provincia, a ricevere il vaccino anti Covid.

"Sì, il 27 dicembre 2020, all’ospedale di San Severino. È evidente che, vivendo tutti in comunità, lo Stato deve tutelare la salute pubblica: con il vaccino si tutela se stessi e gli altri".

Come è uscito verso la pensione?

"Con una certa commozione. Ho salutato tutti, abbiamo una buona sanità, in mano ad ottimi professionisti. Semmai va ripensato il sistema attraverso il quale questa è organizzata".

Franco Veroli