Palazzo transennato, intervento per metterlo in sicurezza

È intervenuta la ditta per ripristinare un minimo di sicurezza al palazzo che si trova proprio nella centralissima piazza, in buona parte disabitato. È stato proprio lo stato di abbandono dell’immobile la causa per cui, più di un anno fa, e precisamente nel maggio del 2022, alcune stecche in legno, in particolare di una persiana posta al secondo piano dell’immobile, s’erano, con il vento, staccate, precipitando sulla strada. La notizia è che lo stabile presto dovrebbe essere oggetto di un importante intervento di recupero.