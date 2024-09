Palazzo Venieri, emozioni in musica. Trionfo di applausi per Ruggiero

Standing ovation per Antonella Ruggiero a Palazzo Venieri a Recanati. "Una serata davvero emozionante e con musica di altissimo livello. Non potevamo chiudere meglio la stagione estiva" commenta il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa. "Arpeggio Elettrico" questo il nome del magico concerto che ha abbracciato il mondo con brani unici e non replicabili, una vera opera di artigianato musicale offerta dalla straordinaria vocalità di Antonella Ruggiero tra i suggestivi suoni e arrangiamenti firmati e suonati da Roberto Colombo (synth, organo liturgico e vocoder), e da Adriano Sangineto (arpa celtica e clarino basso).

L’affascinante atmosfera del cortile di Palazzo Venieri di Recanati ha creato il palcoscenico perfetto per la massima espressione della grande arte di Antonella Ruggiero che ha incantato il pubblico con il suo talento e una presenza scenica magnetica. "Sono davvero lieto che la città di Recanati abbia ospitato un’esibizione di così alto livello musicale e di così grandi suggestioni". Soddisfatto il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri che sottolinea "l’affidabilità dell’intero staff di Musicultura con Giacomo Galassi e Paolo Bruzzesi in testa e al clima propositivo e di fiducia in cui l’Amministrazione ci ha consentito di operare a partire dal sindaco e dall’assessore alla Cultura Ettore Pelati. Ora abbiamo davanti un anno per progettare la prossima edizione, da parte nostra l’intento e di non tradire mai il particolare rapporto di fiducia che la rassegna ha con il suo pubblico".

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Cultura Pelati che ha parole di apprezzamento per tutti gli organizzatori. "Grazie a tutti – sottolinea –, grazie a Musicultura e grazie ad Antonella Ruggiero che, più che uno spettacolo vero e proprio, ha tenuto una masterclass sul come un essere umano possa fare letteralmente tutto ciò che vuole con la propria voce; ovviamente con l’unica condizione di essere Antonella Ruggiero".

Antonio Tubaldi