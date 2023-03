Palazzo Vicoli si rinnova: in arrivo 4 milioni di euro

di Diego Pierluigi

Importante passo avanti verso la ristrutturazione di palazzo Vicoli, uno dei beni architettonici di maggior pregio nel centro storico di Morrovalle. In quest’ottica, al Comune è stato assegnato un finanziamento di 4 milioni di euro in quanto l’edificio è stato inserito nel nuovo Piano di ricostruzione pubblica delle Marche che mette sul piatto un totale di 642,5 milioni destinati a centinaia di opere pubbliche rimaste fino ad oggi fuori dalla ricostruzione post-sisma. Lo stanziamento permetterà di stilare una progettualità per il recupero dello stabile acquisito dall’ente negli anni ’90 e danneggiato dal terremoto del 2016. "Il recupero di palazzo Vicoli è uno dei punti salienti del nostro programma elettorale – ha illustrato il sindaco Andrea Staffolani –. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli per la scelta di inserire l’opera tra quelle di importanza strategica, riconoscendone le potenzialità per lo sviluppo del centro storico della città. E’ un luogo di grande importanza per la cittadinanza morrovallese: ora la sfida sarà quella di mettere in campo un progetto che lo valorizzi al meglio e ne faccia uno spazio fondamentale per la vita cittadina". L’immobile fu edificato nel ‘600 come convento dei Padri Agostiniani e conserva funzioni religiose fino alla dominazione napoleonica, che nel 1810 sopprime gli ordini religiosi e fa passare l’edificio in mano pubblica. Nei decenni successivi è diventato la residenza di Lalla Nada, poetessa di origini spagnole ma nata e cresciuta a Morrovalle, molto stimata da Gabriele D’Annunzio, oltre ad essere moglie di Vincenzo Vicoli, amico del poeta e giornalista e madre di Luigi Carlo Vicoli, capitano d’aviazione, decorato con la medaglia d’argento per il suo impegno nella Resistenza antifascista. A inizio anni ’90 la proprietà del palazzo si divide: una porzione viene rilevata da un privato, mentre l’altra ala viene acquistata dal Comune. Ma una volta diventati di proprietà pubblica gli spazi di Palazzo Vicoli, giacciono inutilizzati, sopravvivendo al terremoto del 1997 e poi del 2016 che lo colpisce in maniera rilevante, così l’amministrazione Montemarani prima e Staffolani poi si sono attivate per ottenere delle risorse, che oggi sono arrivate, al fine di ristrutturare l’edificio e renderlo un luogo attrattivo per cittadini e turisti.