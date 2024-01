"Palazzoni da ricostruire, demolizioni entro gennaio

Dopo anni di difficoltà burocratiche, entro gennaio si potrebbe avere l’avvio del cantiere per la demolizione e ricostruizione delle palazzine inagibili di via Pantaleoni e via Zorli. A definire l’idea "altamente probabile" è l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi, tracciando un bilancio del lavoro fatto nel 2023. "La decisa spinta in avanti impressa dal commissario Guido Castelli alla ricostruzione ha fatto sì che, dopo la convenzione tra Comune e struttura commissariale, la recente emissione dei (due su tre) decreti di assegnazione dei rispettivi finanziamenti è ora possibile ipotizzare, non solo il superamento rapido delle code giuridico-burocratiche, ma anche un altamente probabile inizio dei lavori entro gennaio", ha spiegato l’assessore.

Tra gli altri progetti, Iommi ricorda il parcheggio di Rampa Zara, per cui "l’ufficio Urbanistica ha concluso la proposta preliminare di variante di iniziativa comunale", così come per la realizzazione del centro commerciale Simonetti a Piediripa "è stata completata l’istruttoria. La variante, modificando la precedente lottizzazione del 2013 (parco commerciale con 7 edifici distinti), la cui verifica preliminare della Provincia si concluse con l’esclusione dalla Vas nel 2015, oggi, anche alla luce delle intervenute modifiche della legge regionale sul Commercio, è stata considerata variante sostanziale assoggettata a Vas, la cui adozione è di competenza del consiglio comunale – ha spiegato Iommi –. Una ulteriore variante proposta dai privati e già istruita dall’ufficio Urbanistica (all’esame della maggioranza), è quella relativa all’area produttiva ex "Sam prefabbricati" di via Roma, da trasformare in area commerciale per la piccola distribuzione". Proseguono, inoltre, gli iter di realizzazione dei progetti finanziati con i bandi Pinqua e Rigenerazione urbana. Nel primo caso, sono stati appaltati i lavori per la trasformazione dei ruderi dell’ex chiesuola di "Santa Maria in Torregiana" in una edicola votiva da destinare a museo iconografico sulla storia cittadina. Nella stessa zona sono stati già appaltati i lavori di recupero, valorizzazione e fruizione di fonte Santa Maria Maddalena. Per il bando Rigenerazione urbana, è stato aggiudicato l’appalto integrato per lavori di recupero del complesso dell’ex chiesa di San Rocco in vicolo Costa, da destinare a funzioni socio-culturali.

Sono iniziati i lavori di manutenzione riguardanti l’impermeabilizzazione delle gradinate e della terrazza dello Sferisterio, sono stati appaltati i lavori di restyling di largo Li Madou in via Don Minzoni, è stato approvato il progetto dell’Oculo della cultura in piazza San Giovanni e sono stati appaltati i lavori per il rifacimento della pavimentazione della piazza. Appaltati anche i lavori per fonte Ajana e fonte Pozzo del Mercato, così come i lavori del passaggio ex Pietrarelli e, infine, sono stati assegnati i lavori in appalto ed è previsto l’avvio degli stessi per l’inizio del 2024 del sottopasso di piazza Garibaldi.