"Palestra Ballarini, faremo i lavori. Ma bisogna evitare gli allagamenti"

"La volontà politica di asfaltare il parcheggio interno alla palestra Ballarini c’è e abbiamo già previsto l’intervento. Però non è mai stata calcolata l’invarianza idraulica di quell’area, tra l’altro molto critica. Quindi dobbiamo studiare con i tecnici la soluzione, perché non avrebbe senso buttare del cemento a occhi chiusi". Lo afferma l’assessore ai lavori pubblici di Porto Recanati Lorenzo Riccetti, che risponde così al presidente del comitato di quartiere Montarice, Pasquale La Torre.

Quest’ultimo aveva chiesto a più riprese delle delucidazioni al sindaco Andrea Michelini, in quanto la giunta aveva annunciato tempo fa di voler asfaltare quel parcheggio, ma poi non si era fatto nulla. E l’altro giorno, sui social, La Torre ha attaccato con un post polemico l’amministrazione: "A quanto pare l’asfalto al campo di calcio si farà, in barba ai residenti adiacenti alle palestre di via Bronzini, i quali hanno raccolto una petizione con quaranta firme per sistemare il parcheggio sia esterno che interno. Probabilmente non interessano gli esigui quaranta voti ma, sicuramente ce ne sono molti altri tra i calciatori, accompagnatori e famiglie varie".

Ma adesso arriva la replica dell’assessore ai lavori pubblici. "Quando si va a impermeabilizzare una superficie, come ad esempio asfaltando un parcheggio, bisogna prima fare uno studio sulla invarianza idraulica che consiste nell’assicurare che non si verifichi un sovraccarico nel sistema di smaltimento delle acque piovane – dice Riccetti –. Parliamo di un obbligo di legge. Tuttavia questa stima non è stata calcolata nel progetto originario della palestra Ballarini. Inoltre si tratta di una zona critica che ha subito pesanti danni dall’ultima alluvione, perché le acque confluiscono nel fosso Acquabona. Mentre per il campo di calcio è stata studiata l’invarianza idraulica ed è presente un fosso che porta l’acqua piovana sul fiume Potenza. Perciò abbiamo potuto asfaltare quel parcheggio".

Malgrado ciò, l’assessore ai lavori pubblici assicura che il piazzale della palestra Ballarini sarà comunque asfaltato. "E lo faremo a maggior ragione, dato che a poca distanza dall’impianto sportivo sorgerà pure il nuovo asilo nido – riprende Riccetti –. Ma ora dobbiamo risolvere la questione tecnica con l’Astea. Un’ipotesi potrebbe essere di installare delle vasche di prima pioggia, che in caso di maltempo fanno sgorgare più lentamente l’acqua nel sistema idrico, evitando gli allagamenti".

Giorgio Giannaccini