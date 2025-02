"Palestra Ballarini, residenti ignorati. Il sindaco pensa più agli sportivi"

Dopo oltre un mese, ancora l’amministrazione Michelini non risponde sui problemi dei parcheggi esterni alla palestra Ballarini, così come l’opposizione non si pronuncia sull’argomento. Probabilmente, entrambi non vogliono compromettere il proprio elettorato visto che contano più i genitori e i nonni di 80 atleti che 40 miseri residenti. A quanto pare lo sport prevale sui servizi da garantire ai cittadini". È la provocazione di Pasquale La Torre (foto), presidente del comitato di quartiere di Montarice, che torna a chiedere una soluzione rispetto alle criticità dei parcheggi selvaggi fuori dalla palestra Ballarini, in via Bronzini a Porto Recanati.

In particolare, La Torre si dice irritato in quanto gli abitanti della zona hanno protocollato diverse lettere al Comune, ma poi nulla è stato fatto per cambiare la situazione. "Non abbiamo nemmeno ricevuto una qualsiasi risposta – puntualizza La Torre –. Invece, quando la società di pallavolo Acevolley Porto Recanati ha protestato contro l’amministrazione perché le tribune della palestra Ballarini sono rimaste inagibili da inizio di settembre, il giorno dopo il sindaco Andrea Michelini ha risposto. Insomma, per il primo cittadino prevale lo sport sui diritti che spettano ai quei 40 residenti che hanno firmato lettere e petizioni per denunciare i disagi dei parcheggi là davanti".

Ma la delusione di La Torre non è rivolta solamente alla giunta comunale. "Sembra proprio che la maggioranza e anche l’opposizione non si vogliano occupare di questioni che possano compromettere l’elettorato, perché una cosa è mettersi contro i 40 cittadini firmatari – rincara la dose –, mentre è ben diverso far arrabbiare una società che può contare 80 atleti con tanti genitori e nonni al seguito. Sarebbe stato bello vedere i gruppi di minoranza interessati a sollevare la questione, ma probabilmente è troppo rischioso pure per loro. È grave la noncuranza con la quale i residenti vengono ignorati da tutti. Vogliono per caso che mi dimetta? Allora lo dicano chiaramente". Perciò, La Torre continua a chiedere una risposta da parte della giunta. "L’invito a fornire una spiegazione è sempre valido – aggiunge di nuovo –. Resta il fatto che, in caso di calamità, è molto facile che si crei un ingorgo di auto tra via Bronzini e la palestra Ballarini, dove le ambulanze del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco non riuscirebbero né a passare né a intervenire".

Giorgio Giannaccini