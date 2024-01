Palestra della scuola Mandela: con la tribuna diventa un palas

La nuova palestra della scuola Mandela diverrà a tutti gli effetti un palazzetto dello sport. A chiarirlo è il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Lorella Cardinali, che spiega: "È atteso per la prima settimana di marzo, l’arrivo della nuova tribuna da 150 posti. Il costo è di circa 50mila euro. Ci vorranno alcuni giorni per montarla, dopodiché l’impianto potrà disporre anche degli spalti, essendo stato ultimato il tunnel di collegamento con la scuola". A un anno esatto dal taglio del nastro, ecco dunque completarsi l’ultimo step per un impianto che ospita un campo da gioco certificato dal Coni per l’attività agonistica di pallavolo, basket e calcetto. "L’obiettivo – aggiunge Cardinali – è effettuare l’inaugurazione ufficiale verso la fine di marzo, magari in concomitanza con la festa dell’Annunziata, con tanto di iniziativa sportiva". Ad oggi, la palestra è ad uso scolastico e gli alunni ne stanno usufruendo, ma con l’arrivo della nuova tribuna il palazzetto potrà ospitare anche le gare dell’attività esterna. Dei circa mille metri quadri a disposizione, 800 sono destinati al campo da gioco, mentre gli altri 200 riguardano un corridoio, due spogliatoi per gli atleti, altri due per gli arbitri, l’infermeria e un deposito. I lavori sono iniziarono nel 2020 e con il tempo hanno subito alcuni ritardi per via della pandemia. Ma nella stessa zona, quella di contrada Cavallino, si attende anche la realizzazione dell’asilo, finanziato con i fondi del Pnrr. Anche in questo caso, pare esserci una bella notizia: "Gli interventi – chiarisce il vicesindaco - dovrebbero iniziare già la prossima settimana". Il nuovo edificio si estenderà su un unico piano e sarà alto circa 3,7 metri con una copertura piana sulla quale saranno installati i pannelli fotovoltaici. Il progetto è stato redatto dal Gruppo Marche, lo stesso che ha ideato la palestra della Mandela. "Il prossimo obiettivo – conclude Lorella Cardinali - è la sistemazione della zona d’ingresso, dove abbiamo provveduto al trasferimento delle tombe. Stiamo pensando ad un giardino".

Francesco Rossetti