Palestra e bocciofila nel mirino dei vandali

di Lucia Gentili

Più vandali che ladri. Più danni che bottino. Nel mirino, di nuovo, a distanza di pochi mesi, la palestra comunale di Pollenza gestita dall’associazione Polisportiva Pollenza. E questa volta anche la bocciofila comunale, gestita dall’associazione Bocciofila Pollentina. È successo nella notte tra giovedì e ieri, nella zona degli impianti sportivi, in via Giovanni XXIII. E le due strutture, di proprietà comunale appunto, sono vicine.

"La nostra Polisportiva si occupa soprattutto di portare avanti e promuovere sport a livello giovanile. Facciamo tutto questo con grande passione e la massima professionalità possibile, nonostante le grandi difficoltà che coinvolgono anche il nostro settore – ha scritto l’associazione sui social, appena fatta l’amara scoperta –. La visita di chi ha divelto porte e vandalizzato i nostri locali (per la seconda volta negli ultimi mesi), non fa altro che mettere ancora di più a dura prova la nostra esistenza. É stato fatto un danno alla comunità". Lo scorso ottobre ignoti avevano forzato il distributore automatico di snack e bevande arraffando tutti i soldi spicci; così l’associazione aveva deciso di toglierlo, come deterrente per eventuali episodi simili.

"Sarà la quinta volta che vengono a farci visita – affermano i dirigenti della Polisportiva –, rompendo porte e maniglioni antipanico. Questa volta hanno danneggiato la porta principale. Siamo stanchi". All’appello per adesso manca solo un avvitatore, anche perché la palestra è fatta da un campo da gioco, con le reti per il canestro e la pallavolo. Nient’altro. "Che vogliono rubare?", proseguono. Il sindaco Mauro Romoli questa mattina si recherà a sporgere denuncia in caserma; ieri i carabinieri della stazione di Pollenza hanno fatto il sopralluogo. I danni in sé dovrebbero ammontare a qualche centinaio di euro, ma è il reiterarsi che inizia a pesare. "Sul progetto che abbiamo presentato al ministero a dicembre abbiamo previsto telecamere proprio nella zona degli impianti sportivi", dice il primo cittadino. "Da noi è la prima volta effettiva che entrano – concludono dalla bocciofila –, anche da noi hanno rotto la porta e messo a soqquadro la stanza. E hanno portato via 40 euro, presi dal cassetto del banco bar, lasciando intatte merendine e bottiglie".