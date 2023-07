"Palestra e scuola demolite, lavori fermi"

"Palestra e scuola Marco Martello demolite, ma i lavori di rifacimento sono fermi da mesi e la ditta ha chiesto lo scioglimento del contratto di appalto". È la preoccupazione del gruppo di opposizione Petriolo domani, nelle parole del capogruppo Matteo Matteucci. "A Petriolo manca la palestra comunale al servizio delle attività scolastiche ormai da un anno, dopo che, ad agosto 2022, sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio scolastico – spiega –. Per tutto l’anno ‘2223, gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado hanno svolto le attività sportive trasportati con gli scuolabus alla palestra di Mogliano. Una soluzione inadeguata, che ha creato disagi e che non si può pensare di ripetere anche il prossimo anno. Noi abbiamo formalmente proposto, sia ad ottobre che a maggio, diverse soluzioni al sindaco Santinelli, come ad esempio realizzare una struttura temporanea o la copertura del campetto polivalente di via Leopardi, potendo utilizzare le risorse del consistente avanzo di bilancio 2022. Non abbiamo avuto alcun riscontro in merito, ma la questione è prioritaria e va affrontata: quello spazio è fondamentale anche per le associazioni sportive". Ricorda che i lavori sono fermi dall’inizio dell’anno, dopo che la gara d’appalto era stata aggiudicata nel marzo 2022 ad una ditta del casertano che aveva offerto un ribasso del 32%. "Quel ribasso ha destato molte perplessità non solo a noi, ma anche a tecnici esterni al Comune, ai sindacati dei lavoratori… tranne che agli amministratori comunali – aggiunge –. I primi di maggio di quest’anno la ditta ha chiesto lo scioglimento del contratto per ’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni’. Siamo senza palestra, senza scuola media, la ditta non c’è più, il progetto, economicamente e finanziariamente insostenibile, andrebbe rivisto e ridimensionato. Oltre ai chiarimenti sullo stato di avanzamento lavori della scuola, attendiamo che il sindaco dia una soluzione valida e urgente per la palestra".