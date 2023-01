Palestra in via San Costantino, appalto assegnato Costo del progetto aumentato a 1.400.000 euro

Sarà una ditta romana a realizzare la palestra sportiva che sorgerà in via San Costantino. La procedura di appalto è stata effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante di Macerata. Il progetto approvato nell’ottobre del 2020 aveva un costo originario di 930.000 euro ed è schizzato in soli due anni a 1.400.000 euro, dopo aver subito due adeguamenti ai prezziari della Regione Marche: il primo aumento, che ha portato la spesa a 1.029.000 euro, è avvenuto nell’ottobre del 2021 e il secondo, che ha fatto lievitare il costo a 1.400.000 euro, nell’ottobre del 2022. L’opera è stata finanziata per 700.000 euro con il contributo dello Stato previsto nel bando ‘Sport e Periferie 2020’, per 329.000 euro con un mutuo contatto dal Comune con il Credito Sportivo, infine per 370.000 euro con risorse di bilancio. Il lavori sono stati assegnati secondo il criterio del minor prezzo, determinato dal ribasso offerto. L’importo messo a base della gara d’asta è stato di 1.067.000 euro ed è stata fissata al 24.879% la soglia di anomalia del ribasso oltre la quale i partecipanti sarebbero stati esclusi. I lavori sono stati assegnati alla ditta Mami Costruzioni Srl di Roma che ha sfiorato il limite, vincendo con un ribasso di 24.26%.