Palestra inaugurata e mai usata. Il preside convoca i genitori:: "Non ci hanno dato le chiavi"

Macerata, 24 settembre 2023 – Scuola IV Novembre, la questione della palestra inizia a diventare surreale: il mancato utilizzo della struttura, inaugurata il 21 gennaio in grande stile ma mai usata dai bambini per l’educazione motoria, fa discutere genitori e alunni della scuola elementare di via Spalato. E fa sorgere più di un dubbio: da una parte infatti c’è il Comune che dice di aver consegnato le chiavi al dirigente scolastico Milco Calzetti il 10 agosto, dall’altra c’è il preside che afferma di non aver ricevuto le chiavi ma semmai la documentazione relativa alla palestra più volte richiesta dalla scuola al Comune in questi lunghi mesi.

Ieri, il preside Calzetti ha convocato nella sede principale dell’istituto comprensivo della Dante Alighieri, alle ex Casermette, i rappresentanti dei genitori, proprio per informare sull’argomento e dare notizie aggiornate.

Arriva una data: dalla metà di ottobre i bambini potranno utilizzare la palestra. Genitori e piccoli alunni sono stanchi da tempo di questa situazione: hanno più volte chiesto risposte e ad aprile i bimbi hanno addirittura organizzato una protesta con cartelloni, cori e slogan: "Ci avete deluso, vogliamo la palestra". Ora, gli alunni stanno facendo educazione motoria all’aperto nel cortile quando il clima lo permette, mentre nel caso di brutto tempo la lezione di ginnastica si svolge nell’atrio interno.

"Il dirigente ha detto che in realtà le chiavi della palestra non sono mai state consegnate dal Comune alla scuola – spiega Simona Giordano, rappresentante dei genitori di una classe quarta – e ci ha assicurato che la palestra dovrebbe essere pronta per essere utilizzata dai bambini da metà ottobre. La scuola ha ricevuto tutta la documentazione da parte del Comune il 10 agosto: il dirigente ci ha assicurato che l’invio di questi documenti relativi alla palestra era stato più volte sollecitato nel corso di questi 8 mesi ma che l’invio è avvenuto solo il 10 agosto, quindi il tecnico della scuola ha ora la necessità di prendersi il dovuto tempo per verificare, analizzare e leggere tutto. Poi, solo in seguito a questa verifica, la scuola chiederà ufficialmente la consegna della chiavi della palestra".

Quindi, la data da tenere a mente è quella del 16 ottobre. "Il dirigente ha anche detto che la scuola non ha mai sollecitato una inaugurazione prematura, come invece era stato detto (dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori, ndr) perché non ne aveva la necessità, tant’è vero che il taglio del nastro è stato fatto successivamente all’open day dell’istituto, quindi le due cose non coincidono. Mentre l’invio della documentazione, quello sì è stato più e più volte sollecitato in questi mesi". Non è tutto. "Io ho chiesto al preside come mai la palestra fosse stata inaugurata quando ancora mancavano tutti questi importanti passaggi di verifiche – prosegue Giordano – e lui a questo non ha saputo rispondere, se la decisione non è stata presa dalla scuola questa è una cosa a cui in effetti il preside non può rispondere".

Salvo imprevisti, "che non dovrebbero esserci perché sembra che dai primi risultati dei controlli su questi documenti vada tutto bene, i bambini potranno utilizzare la palestra da metà ottobre – ribadisce Giordano –. Noi genitori ce lo auguriamo, ci dispiace solo che ci sia stato questo rimbalzo di responsabilità tra Comune e scuola di cui nessuno aveva bisogno, tantomeno i bambini. Ora aspettiamo la data annunciata, se le cose però non andranno come ci è stato detto si penserà a quel punto di procedere diversamente. Non è più pensabile attendere oltre".