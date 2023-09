Palestra inaugurata e mai usata: rivolta di genitori e bimbi

Macerata, 21 settembre 2023 – Palestra della scuola elementare IV Novembre inaugurata e mai utilizzata, scoppia la protesta in via Spalato. I genitori sono sul piede di guerra: "Ci sentiamo presi in giro". Il taglio del nastro della struttura è avvenuto, in grande stile, il 21 gennaio: i piccoli alunni hanno cantato, sono arrivati protagonisti del mondo sportivo, sindaco e assessori hanno portato i loro saluti.

Oggi, esattamente otto mesi dopo, maestri e bambini aspettano ancora di poter entrare nella palestra per fare educazione motoria: al momento, la lezione si svolge all’esterno e così sarà finché il tempo lo permette, poi si farà ginnastica all’interno, nell’atrio. Una situazione quasi surreale, segnalano i genitori: la palestra è lì, bella e pronta, però non si può usare. Ma il pallino non sarebbe più nelle mani del Comune. "La palestra è stata formalmente consegnata alla scuola ed è nella piena disponibilità della stessa – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori –. Può essere senz’altro utilizzata, così come può essere usato il campetto da pallacanestro lì di fronte".

La consegna ufficiale della chiavi al preside Milco Calzetti da parte del Comune è avvenuta il 10 agosto, dopo che sono state completate le varie autorizzazioni necessarie. "Vero è che ci avevano chiesto di anticipare l’inaugurazione (anche se mancavano ancora gli ultimi dettagli, ndr) e così abbiamo fatto. Ovviamente sarei contento se i bimbi la utilizzassero fin da ora".

Come mai quindi non viene usata? Mistero o no, mamme e papà non ne possono più: "A un certo punto ci hanno detto che sarebbe stata pronta dopo Pasqua, ma in effetti non hanno specificato di quale anno – l’ironia amara di una mamma, Silvia Alessandrini Calisti –, chiediamo periodicamente informazioni ma non ci si capisce nulla". "Una cosa del genere non ha giustificazioni – il pensiero di un papà, Alessandro Manzi –, prima ci hanno detto che dovevano fare l’allaccio del gas, ma sono passati mesi. È inaccettabile non dare risposte. Peraltro, l’area di fronte alla palestra (dove c’è il campo da basket) inizia a rovinarsi, ci crescono le erbacce, ci sono escrementi di cani e bottiglie di plastica". "Pare che la palestra non sia agibile, ma nessuno sa perché – dice un altro papà, Cristiano Montecchiarini –, quando c’è stata l’inaugurazione pensavamo che i nostri figli avrebbero potuto usarla fin da subito".

"È uno scandalo – così una mamma, Francesca Ciccioli –, avevano detto che era pronta invece stiamo ancora ad aspettare. Una delusione, ci sentiamo presi in giro". "È stata inaugurata in pompa magna – dice un’altra mamma –, ancora niente. Intanto i bambini fanno ginnastica nell’atrio o fuori se il clima lo consente".

In tanti fanno il confronto con la situazione analoga del Campo dei Pini (lo Stadio della Vittoria in viale Martiri della Libertà): presentato alla città a giugno, non si può entrare, è utilizzato solo per gli allenamenti di calcio. "Hanno sempre rimandato la data, a un certo punto ci avevano parlato di aprile – sottolinea una mamma, Maura Sposetti – e ora è ricominciata la scuola ma la palestra ancora non è disponibile. Peraltro la quarta e la quinta fanno un progetto motorio con un esperto esterno e si ritrovano a fare la lezione nell’atrio quando qui c’è una palestra nuova, non ha senso".

Anche un’altra mamma, Ionida Cama, dice che "non si conoscono i motivi, non si sa perché è ancora chiusa. Ormai è diventata quasi un sogno, non ci crediamo più". "Dicono che ancora non si può usare, ma non è ben chiaro il motivo, circolano diverse ipotesi – così un papà, Paolo Scortichini –, comunque siamo dispiaciuti per questa situazione". Ad aprile, i bambini della scuola erano stati protagonisti di una protesta rumorosa: avevano portato dei cartelli e si erano fatti sentire con slogan e cori. C’è chi dice che ci piove dentro, chi che le maniglie sono state montate al contrario. Comunque sia, i genitori vorrebbero delle risposte. Al più presto.