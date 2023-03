Palestra mai usata da 2 mesi Scatta la protesta dei bimbi

di Chiara Gabrielli

Scuola IV Novembre, slitta ancora la consegna delle chiavi della palestra: andrà a finire alla settimana dopo Pasqua, "ci sono stati lungaggini sia di ordine tecnico che amministrativo", ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori. Prima del 10 aprile, quindi, non se ne parla. Nella struttura, inaugurata oltre due mesi fa, gli alunni non hanno ancora messo piede nemmeno una volta. Hanno aspettato, ma adesso maestre e genitori vogliono farsi sentire e domani, alle 12.30, è in programma una manifestazione di protesta proprio davanti alla palestra. Ci saranno anche i bambini, protagonisti di questa storia: la volontà di manifestare il disappunto per il tempo trascorso senza potere utilizzare la nuova struttura nasce infatti dalla quinta A, ma poi la protesta si è estesa anche ai piccoli alunni degli altri anni. Starebbero preparando anche dei cartelloni per spiegare le ragioni dell’iniziativa.

Il Comune, dal canto suo, annuncia che d’accordo con la dirigenza scolastica si procede con la consegna delle chiavi dopo la festività pasquale. Il 21 gennaio c’è stato il taglio del nastro per la struttura, realizzata in un paio di anni e costata un milione di euro, alla presenza delle autorità, della giunta comunale quasi al completo e di atleti professionisti che hanno portato una testimonianza e fatto gli auguri agli studenti: in quell’occasione, si è festeggiata la nuova palestra con tanto di canti dei bambini. Ora però il clima è decisamente cambiato: dai canti di festa ai cartelloni di contestazione il passo è stato breve. La questione è particolarmente sentita proprio dagli alunni dell’ultimo anno, che stanno per finire e speravano di potersi godere la struttura un po’ di più.

L’assessore Marchiori, comunque, ieri ha comunicato la raggiunta "intesa tra il Comune e la dirigenza scolastica della IV Novembre per la definitiva consegna della nuova palestra realizzata, nonché degli spazi esterni annessi al plesso dove, in questi giorni, sono in esecuzione e in via di ultimazione i lavori di allestimento di un nuovo campo da basket a disposizione degli studenti. Nei giorni scorsi si sono incontrati i tecnici del Comune con il preside della scuola Milco Calzetti e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per definire tutti gli aspetti tecnici e amministrativi e in piena sintonia hanno fissato i tempi per rendere operativa la struttura nella settimana successiva alle festività pasquali". Per quanto riguarda il campo da basket (nella foto) in via di realizzazione in questi giorni, sarà pronto in un paio di settimane: "Sono stati installati i canestri e c’è stata la prima posa della resina, a breve completeremo la pavimentazione. In questo modo, il complesso scolastico-sportivo sarà più completo, con la possibilità di attività sia all’aperto che indoor", ha detto Marchiori.