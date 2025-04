Palestra vicino all’Eurosuole, lavori quasi terminati. Sarà destinata a judo e karate

Lavori in fase di ultimazione per la nuova palestra che sorgerà accanto all’Eurosuole Forum. La nuova struttura si sviluppa su una superficie coperta di circa 890 mq, destinata prevalentemente ad attività sportive come il judo e il karate e dispone di due aree distinte per un totale di circa 395 mq. Il costo totale del progetto, realizzato dall’impresa Mami Costruzioni di Roma, è di 1 milione e 400 mila euro, di cui 720 mila provenienti dal Bando nazionale "Sport e Periferie" e i restanti 700 mila euro finanziati direttamente dal bilancio comunale.

Ieri mattina, sopralluogo del sindaco Fabrizio Ciarapica insieme con l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, il dirigente Marco Orioli e il responsabile del Rup Arianna Nasini. "Siamo orgogliosi di poter consegnare a breve questo nuovo impianto, che rappresenta un esempio virtuoso di come un edificio possa diventare una risorsa preziosa per la città – ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Ciarapica –. Un luogo pensato per accogliere i nostri giovani, offrendo loro spazi sani dove crescere, confrontarsi e coltivare le proprie passioni. È un risultato significativo, frutto di un lavoro intenso e coordinato, che testimonia la nostra volontà di costruire una città sempre più vicina alle esigenze dei giovani e di tutta la comunità".

"È un progetto - ha detto l‘assessore Carassai - che abbiamo seguito con attenzione in ogni sua fase, consapevoli della sua importanza per il quartiere. Santa Maria Apparente avrà a disposizione un impianto sportivo sicuro e all’avanguardia. Ora il settore sport sta predisponendo il bando per l‘affidamento della gestione, con l‘obiettivo di avviare le attività nel minor tempo possibile".

f. r.