Palio, concerti e street food. È l’ora di "Summer Time"

A San Severino tutto pronto per "Summer Time", il cartellone degli eventi per l’estate. Da giugno a settembre sono tanti gli appuntamenti: da domani a domenica 16 la città si tufferà nel Medioevo con il Palio dei Castelli. Domani, alle 21 al teatro Feronia con ingresso gratuito, spettacolo di fine anno dell’Uteam. Dopodomani, dalle 8 alle 23 in piazza Del Popolo e per le vie del centro urbano, tradizionale fiera del patrono. Sabato 22 concerto "Pezza Band 883" in piazza Del Popolo ad ingresso gratuito. Da giovedì 27 a domenica 30 giugno, tutti i giorni a partire dalle 19, street food in piazza don Minzoni e nel piazzale Grandinetti. Sabato 29 cerimonia di premiazione dedicata a "Le stelle dello sport settempedano", in piazza del Popolo dalle 21.30. Domenica 30, per tutta la giornata, mercatino di antiquariato, hobbistica e artigianato. Il mese di luglio si apre sabato 6 con il ritorno di "Amici Show" in piazza del Popolo, dalle 21.30 a ingresso gratuito. Domenica 7 concerto "Nyco, Network Youth Choir Orchestra", sempre in piazza del Popolo dove sabato 13 si terrà la nuova edizione del "Gran Galà della Moda". Lunedì 29 il Parco archeologico di Septempeda ospita "La congiura di Catilina", dalle 21.30 a ingresso gratuito. A luglio arriva anche il San Severino Blues Marche Festival con quattro date in cartellone, tutte a pagamento e nel piazzale degli Smeducci a Castello al Monte. Venerdì 2 agosto la cornice di piazzale degli Smeducci, a Castello al Monte, accoglierà invece il concerto di Mafalda Minnozzi "Cantautori dell’infinito. Sabato 3 serata musicale "Top80" in piazza del Popolo, ingresso gratuito. Venerdì 9 rassegna dialettale "Maska Marche" al Feronia dalle 21. Sabato 10 concerto in piazza dell’orchestra di fiati "Insieme per gli Altri" dalle 21.15. Si arriva quindi all’8 settembre con "Una piazza da bimbi", questa volta con Geronimo Stilton e Tea Stilton a partire dalle 16. Sabato 14 solidarietà in campo con la Partita del Cuore, alle 21 allo stadio comunale. Domenica 15, sempre lo stadio accoglierà la "Festa dello Sport". Domenica 22 nuova edizione di "Borghi Aperti" e il ritorno dalle "Transubike". Il cartellone si chiuderà con la rassegna di circo contemporaneo "El Grito" promossa dallo Stabile di Innovazione Circense, e in programma da giovedì 19 a sabato 28 settembre nell’ex area circhi di via Padre Giuseppe Zampa.