Palio degli studenti vinto da Del Testa

Una nuova settimana di appuntamenti nell’ambito della Corsa alla spada, dopo il Palio di Sant’Ansovino che gli Arcieri De Varano hanno disputato domenica nella suggestiva Rocca del Borgia. Dalla visita a Villa Varano di Esanatoglia agli appuntamenti curati dalle varie scuole fino al Palietto della sera di venerdì e la Corsa dedicata ai giovani (Sottocorte Village, sabato). C’è attesa dopo il Palio degli arcieri di ieri, per il terziero ed il vincitore assoluti che verranno svelati domenica. Premiato il podio del Palio degli studenti dove a vincere è stata Matilde Del Testa, su Giorgio Catalisano e Lorenzo Toscano. Annunciati i capitani dei terzieri, che sono coloro che hanno realizzato più punti nel proprio. Per Sossanta la stessa Matilde Del Testa, mentre per Di Mezzo c’è il veterano Riccardo Remigi e per Muralto c’è Francesco Roscioni, vincitore lo scorso anno. Gli arcieri hanno ringraziato gli alunni dell’Istituto Ugo Betti, i danzatori di Soavi allegrezze Da Varano e i Tamburini Emma Magini. Tutto pronto iper domenica 28 dove ad affiancare Leonardo Pasotti, che vestirà i panni del signore di Camerino, sarà sua moglie Morena.