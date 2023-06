Palio dei bambini: in testa castello di Serralta e rione Settempeda

Dopo la serata inaugurale della 42esima edizione del Palio dei Castelli di San Severino, dedicata ai bambini, due squadre sono in cima, ex aequo, della classifica provvisoria: castello di Serralta e rione Settempeda. Tutto però è ancora possibile perché sono da assegnare i punti alle finaliste del tiro alla fune (Cesolo e Colleluce) e della corsa delle torri (Di Contro e Colleluce). Intanto la competizione prende quota: oggi, alle 16 al chiostro di San Domenico, torneo del coccio, disfida di arco e balestra con gli atleti adulti dei rioni concorrenti che si alterneranno con gli specialisti del gruppo arcieri del Palio e della compagnia dei balestrieri dell’associazione Palio dei Castelli. Domani, alle 21 in piazza del Popolo, eliminatorie del tiro alla fune dei grandi e giochi medievali adulti. Per il corteo storico in onore di San Severino nella serata del patrono, giovedì, sono previsti centinaia di figuranti. Queste le classifiche finali per corsa con i trampoli 1) Serralta (47"- 52c.) punti 16, 2) Cesolo p. 12, 3) Settempeda p. 9, 4) Colleluce p.7, 5) Di Contro p.5, 6) Taccoli p. 3. E corsa con i sacchi: 1) Di Contro (27"- 49c.) punti 16, 2) Taccoli p. 12, 3) Serralta p. 9, 4) Settempeda p. 7, 5) Colleluce p. 5, 6) Cesolo p. 3. Classifica parziale corsa delle torri: 3) Cesolo p.31, 4) Settempeda p.24, 5) Taccoli p.18, 6) Serralta p.13. Parziale tiro alla fune 3)Serralta p.9, 4) Settempeda p.7, 5) Di Contro p.5, 6) Taccoli p.3. Parziale generale palio dei bambini: 1) Serralta (4 gare) e Settempeda (4 gare) punti 47, 3) Cesolo p.46 (3 gare), 4) Taccoli (4 gare) p.36, 5) Di Contro (3 gare) p.26, 6) Colleluce (2 gare) p.12.