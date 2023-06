Palio dei castelli: atteso atto finale

di Gaia Genneretti

Dopo il corteo storico che ha riportato San Severino all’epoca di Onofrio Smeducci, questa sera il gran finale con i giochi conclusivi e lo spettacolo pirotecnico. Al corteo hanno partecipato duemila figuranti, una cifra record, con delegazioni da Fiuminata, Acquaviva Picena e del palio San Floriano di Jesi. Anche il primo cittadino, Rosa Piermattei, accompagnata dal presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, si è calata nella parte prendendo parte alla sfilata per le vie della città. E poi, dietro a Onofrio Smeducci e madonna Francesca Simonetta da Jesi, armigeri, musici, balestrieri ed arcieri, popolani, frati, dame e nobiluomini, bambini di tutti i castelli in gara e atleti. Fra un acquazzone e l’altro nei giorni scorsi si sono svolte alcune gare: sono stati ultimati i giochi della brocca e del ribattezzato triathlon medievale, quest’ultimo comprendente la corsa con i sacchi, con i trampoli ed il gioco del mattone. Si sono poi svolte le competizioni di tiro alla fune di chi questa sera si terranno le finali insieme alla gara simbolo del Palio dei Castelli: la corsa con le torri. La classifica provvisoria dopo cinque gare vede al momento in testa Cesolo, al secondo posto rione Di Contro, Settempeda e Colleluce quarte a pari merito e infine Serralta. "Sono veramente emozionata – ha detto al momento dell’omaggio in piazza del Popolo a messer Onofrio Smeducci e madonna Francesca Simonetti da Jesi la presidente dell’Associazione Palio dei Castelli, Graziella Sparvoli -. Mai eravamo arrivati ad una cifra come questa. È davvero un grande spettacolo. Ciò significa che il Palio è una festa veramente sentita da parte di tutti i settempedani e lo splendido colpo d’occhio dell’ellisse cittadina gremita ci infonde forza per andare avanti con tanti sacrifici per far girare a dovere tutta la macchina organizzativa". Ora si attende l’epilogo di stasera a partire dalle 20.30 con le finali del tiro alla fune e della corsa della torre baby, del tiro alla fune dei grandi e tutto lo svolgimento della corsa delle torri, memorial don Amedeo Gubinelli, ispiratore dei festeggiamenti in onore del Palio, al termine delle quali verranno assegnati il Palio dei bimbi, un dipinto delle scuole dell’infanzia dei plessi cittadini Gentili, Luzio e Virgilio e quello degli adulti, realizzato dall’artista settempedano Luciano Padella.