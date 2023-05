Palio dei Castelli: scatta il conto alla rovescia

Manca un mese ad uno dei momenti più attesi per la città di San Severino, quello della festa del patrono e del Palio dei Castelli che ogni anno si celebrano l’8 giugno e nei giorni antecedenti e successivi. L’associazione del Palio e la presidente storica, Graziella Sparvoli, anticipano il programma delle celebrazioni. Il 2 giugno in piazza Del Popolo si disputerà il Palio dei bambini, il 4 giugno il torneo del coccio di archi e balestre, il 5 giugno sarà la volta della Disfida dei Castelli sempre nella cornice di piazza Del Popolo. Dame e cavalieri sfileranno per le vie del centro storico il 7 giugno per la Luminaria e la tradizionale Offerta dei Ceri in notturna. Sempre in notturna, come da tradizione, si svolgerà anche il corteo storico con la partecipazione di centinaia di figuranti dei quartieri, castelli e frazioni della città con manifestazione finale in piazza Del Popolo, nel giorno del patrono ovvero l’8 giugno. Per il giorno 11 giugno è attesa, invece, la Corsa delle Torri che si concluderà con l’assegnazione del Palio. Ma la fine dei giochi e delle competizioni non sanciranno la fine dei festeggiamenti. Infatti, la rievocazione storica proseguirà dal 23 al 25 giugno nella suggestiva location del castello di Elcito che ospiterà le Feste medievali. Il Palio dei Castelli ogni anno è anticipato dallo sventolio dei vessilli sulla torre degli Smeducci. Le radici della rievocazione affondano nella storia della città: nel Medioevo i signori locali festeggiavano il Patrono solennemente, con cortei e offerte sacre. Oggi il Palio dei Castelli sceglie di rievocare proprio quell’epoca, il Quattrocento, che vide la città di San Severino sotto il dominio di Onofrio Smeducci. Lo scorso anno le celebrazioni sono state "segnate" dalla rinuncia a partecipare da parte del rione Di Contro. Per tradizione il comitato di quartiere organizzava la taverna del Palio durante la settimana di festeggiamenti ma lo scorso non è stato loro consentito.

Gaia Gennaretti