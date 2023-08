Palio dei Pontili a Civitanova: trionfa Lamante, esulta l'associazione "Marina"

La vela bianca di Domenico Lamante è sfrecciata davanti alle altre nella 3ª edizione del Palio dei Pontili facendo esultare l’associazione "Marina" a cui l’atleta pescarese era stato abbinato nel sorteggio di giovedì. Si è gareggiato ieri pomeriggio nelle acque del bacino portuale di fronte a un discreto pubblico di curiosi che occhieggiavano dai moli e dei tanti appassionati che gremivano i moletti del diporto. Il successo di Lamante era nell’aria anche se il giovanotto era reduce da una brutta nottata con febbre alta. Lui veniva dal 5° posto ai campionati europei Under 19 della classe Ilca 7 disputati la settimana scorsa in Norvegia. E, dunque, era annunciato in grandi condizioni di forma. Ha dominato la prima manche eliminatoria, che è servita per depennare dalla lista uno dei 7 agonisti (Filippo Vignola ultimo arrivato, alfiere del pontile Rosa dei Venti che deteneva il Palio) e poi ha fatto… mare bruciato attorno a sé nella manche di finale, condotta al comando dall’inizio alla fine. Al secondo posto Paolo Freddi della Lega Navale.

Il 21enne anconetano aveva vinto l’anno scorso e ha lottato strenuamente per difendere la "corona". Terza moneta per l’unica ragazza del gruppo, la 21enne fermana Maria Giulia Cicchinè che difendeva i colori del Club Vela. Davvero rimarchevole la sua performance al cospetto di tanti maschi agguerriti. Quarto Claudio Vallesi e quinto Nicolas Privitera, in rappresentanza rispettivamente di Aurora e Medusa. Edoardo Libri, vessillifero del pontile Levante, aveva ceduto le armi già al termine della 2ª regata eliminatoria fallendo la qualificazione alla finale. Le prime due manche sono state ravvivate da un discreto vento che spirava da nord. L’aria è calata proprio alla fine trattenendo in acqua i contendenti per un paio di minuti in più. I 7 velisti, tutti tesserati per il Club Vela Portocivitanova, erano al timone di imbarcazioni della classe olimpica Ilca 7. Il Palio è stato preceduto da una gara dimostrativa dei piccolini della classe Optimist. Quindici gli scafi in acqua. Per la cronaca s’è imposto Alessio Lucantoni davanti a Cesare Pierdomenico e a Mia Paoletti. Un’ora dopo la conclusione delle regate il Varco sul mare ha ospitato il cerimoniale delle premiazioni e la consegna del Palio al pontile Marina.

Mario Pacetti