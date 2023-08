Palio dei pontili a Civitanova: Tutto pronto per la sfida venerdì

C’erano una volta le lancette della leggendaria tradizione marinara di Civitanova. Trasfigurato in modalità agonistica, l’epos di quei tempi rivivrà nei prossimi giorni sotto le spoglie del Palio dei pontili, sfida tra barche a vela incastonata nel ricco cartellone di eventi dedicati dall’amministrazione comunale al patrono san Marone. La competizione, e le sue venature storico-culturali, sono state illustrate ieri in Municipio alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessore al turismo Manola Gironacci e del comandante del porto Ylenia Ritucci, cui tutti hanno riconosciuto l’apertura mentale con cui, due anni fa, concesse l’uso del bacino portuale per questo show "devozionale" destinato a fare sempre più breccia tra i nostri concittadini, anche quelli profani di vela, e i turisti. Folta la presenza dei promotori: Gianni Santori, presidente del Madiere (è la sigla che assembla le 7 associazioni del diporto locale), il direttore agonistico Oscar Monina, il direttore dell’organizzazione a terra Paolo Piantoni e i rappresentanti dei pontili: Flavio Lasorella, Properzio Amadio, Pierluigi Cipolla, Lucio Ciarrocca, Giorgio Paolucci, Paolo Nori e Cristian Ilari. Il D-day è il 18 agosto. A disputarsi il Palio saranno 7 barche "Ilca 7" (ex Laser standard) con a bordo altrettanti velisti del Club Vela Portocivitanova. Il format prevede a partire dalle 16 due regate eliminatorie in rapida successione, che scremeranno i concorrenti prima a 6 e poi a 5 unità. Il quintetto superstite si contenderà poi la vittoria nella terza e ultima manche. Il campo-gara verrà interamente tracciato dentro il porto, in modo che la competizione sia ben visibile a tutti dai pontili e dai moli. Già noti i nomi dei giovani agonisti "ingaggiati" per l’occasione. C’è pure l’anconetano Paolo Freddi, che vinse l’edizione dello scorso anno (la seconda della serie) facendo esultare i soci del pontile "La Rosa dei Venti". Insieme a lui si daranno battaglia Domenico Lamante, Edoardo Libri, Nicolas Privitera, Claudio Vallesi, Filippo Vignola e Maria Giulia Cicchiné, l’unica ragazza del Club idonea (per esperienza, classe e stazza) a insidiare i maschi nell’Ilca 7. L’abbinamento con i pontili verrà sorteggiato il giorno prima al Varco sul Mare, alle 18. Quest’anno il trofeo (il Palio) è nuovo di zecca: una bellissima lancetta in miniatura, con vela gialla, plasmata dalle mani sapienti di Domenico Malaccari.

Mario Pacetti