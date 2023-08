Palio dei pontili, è tutto pronto: estratte le sfide delle sette barche

Le 7 "sorelle" del Madiere si sono pavesate a festa, squadernando nei rispettivi moletti i filari di bandierine col proprio colore identificativo, ben prima dell’ora X del Palio dei pontili. La 3ª edizione è in programma oggi, nel bacino portuale a partire dalle 16. Come nel biennio passato sarà una gara tra imbarcazioni a vela della classe olimpica Ilca 7 (ex Laser standard), messe a disposizione dal Club Vela, ad assegnare il trofeo challenger che arricchirà per un anno la bacheca dell’associazione vittoriosa. Sono del Club Vela pure gli agonisti che si sfideranno in acqua: Domenico Lamante e Filippo Vignola freschi reduci dai Campionati europei giovanili, Maria Giulia Cicchinè, Paolo Freddi (vinse il Palio l’anno scorso), Edoardo Libri, Nicolas Privitera e Claudio Vallesi, che ha ancora il dente avvelenato per la squalifica che lo tolse di mezzo l’ultima volta.

L’abbinamento tra gli atleti e i pontili è stato effettuato ieri pomeriggio al Varco sul Mare al culmine di un suggestivo cerimoniale nobilitato dalla banda musicale di Civitanova e dalla presenza delle 7 barche che si daranno battaglia oggi in acqua. E’ stato scelto come location il Varco anche perché, da quelle parti prima che il mare arretrasse riposizionandosi dov’è oggi il bagnasciuga, stazionavano le mitiche lancette, variopinte imbarcazioni a vela su cui i pescatori civitanovesi esercitarono la pesca nella prima metà del secolo scorso. E’ stato esposto il nuovo Palio, ovvero la magnifica lancetta mignon con vela gialla cesellata dalle mani educate di Domenico Malaccari. E’ talmente bello, il guiderdone, che gli organizzatori della kermesse preferirebbero fosse il Comune, dopo la gara, a custodirlo in un ambiente protetto piuttosto che il pontile vincitore, dove un malintenzionato potrebbe intrufolarsi e sguazzare senza troppi patemi.

Il sorteggio è stato affidato dallo speaker Oscar Monina alla cura dell’assessore al turismo Manola Gironacci e del comandante del porto Ylenia Ritucci. Gli abbinamenti: i detentori della Rosa dei Venti con Vignola, la Marina con Lamante, il Club Vela con la Cicchinè, la Lega Navale con Freddi, la Medusa con Privitera, l’Aurora con Vallesi e il Levante con Libri. Tifo da stadio da parte dei tanti soci dei pontili accorsi insieme ai loro familiari. Il Palio sarà visibile gratuitamente da qualsiasi angolo del porto. E’ previsto un prologo in acqua, protagonisti i piccoli velisti rossoblù della classe Optimist. Alle 16 la competizione: due manches eliminatorie che scremeranno i concorrenti dapprima a 6 e poi a 5 unità e infine la regata di finale. Premiazioni di nuovo al Varco, alle 18. Da ricordare, nell’albo d’oro, il trionfo del Levante nel 2021.

Mario Pacetti