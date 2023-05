Palio dei quartieri, i favoriti delle corse del coordinatore e driver Massimo Pierini

Nella giornata del “Palio dei Quartieri de Citanò”, sono otto le corse in programma, tutte di grande interesse. Questi i favoriti di Massimo Pierini, impegnato oggi su due fronti: come coordinatore del quartiere Stadio e come driver. Prima corsa: 1, 5. Seconda corsa: 6, 5, 4. Terza corsa: 6, 8. Quarta corsa: 3, 1. Quinta corsa: 12, 7, 8. Sesta corsa: 10, 7, 2. Settima corsa: 3, 1. Ottava corsa dei quartieri: 11 (Nilly Pan), 10 (Canadian Wise), 8 (Apocalysse Erre), 9 (Vandalo d’Esi ) e 7 (Volto del nord).