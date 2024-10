Pallamano, Cingoli penalizzata dall’arbitro. Domani c’è il Merano

Smaltire l’amarezza per la controversa sconfitta casalinga subìta affrontando il Sassari, non è facile per la Macagi Cingoli che, recuperando la gara dello scorso 21 settembre, domani alle 19 sarà di scena a Merano contro l’Alperia Black Devils. Rimane lo sconcerto per la direzione arbitrale (il replay ha evidenziato la validità d’un gol con palla in rete poi schizzata in area, e l’assegnazione ai rivali d’un gol su tiro parato da Noack) che ha penalizzato la Macagi Cingoli. "Certe contingenze – ammette l’allenatore Sergio Palazzi (foto) – influiscono sul morale, ma dobbiamo superare questo tipo di avversità, tenendo conto della buona prestazione fornita sfidando il Sassari. Confesso che avevo molta fiducia in un risultato positivo, purtroppo l’intenso impegno non ha avuto un adeguato corrispettivo in fase conclusiva: gli errori e un calo difensivo nel secondo tempo, hanno agevolato il Sassari". Ora, il Merano. "Ha 4 punti, il doppio dei nostri e una partita in meno come noi. Il Merano, battuto in trasferta dal Cassano Magnago, è una squadra che si presta bene alle nostre caratteristiche, comunque in casa sa farsi rispettare". Nella Macagi, ancora assente l’infortunato Bordoni, sta recuperando il centrale Ceccardi che, utilizzato solo per alcuni minuti sabato scorso, dovrebbe essere impiegato più a lungo col Merano.

Gianfilippo Centanni