Pallavolo protagonista al Panathlon Club

Ultima conviviale del Panathlon Club Macerata dedicata alla pallavolo. L’appuntamento ha celebrato i recenti successi della Banca Macerata Fisiomed e, in particolare, la promozione in serie A2, ospitando il presidente Gianluca Tittarelli, il direttore generale Italo Vullo, l’allenatore Maurizio Castellano e l’intera prima squadra. Ad aprire l’incontro è stato il presidente del Panathlon Club Macerata, Michele Spagnuolo, che ha espresso la sua gratitudine per la presenza di illustri rappresentanti della pallavolo maceratese. "Siamo felici di avere una squadra che è un simbolo di impegno e passione – ha detto –. La Banca Macerata Fisiomed rappresenta il meglio dello sport nella nostra città, non solo per i successi in campo, ma anche per i valori che promuove. Ringrazio tutti i presenti per aver reso questa serata speciale e per la continua dedizione nel sostenere lo sport come mezzo di crescita umana e sociale". "La pallavolo a Macerata è una realtà che coinvolge dai giovani atleti ai tifosi più appassionati – ha aggiunto il presidente della Pallavolo Macerata, Gianluca Tittarelli –. Il nostro obiettivo è continuare a crescere come squadra e come comunità, creando un ambiente dove lo sport sia non solo competizione, ma anche aggregazione e sviluppo".