Pallottini Antincendi dona un defibrillatore al Comune

Dona un defibrillatore semiautomatico al Comune l’azienda Pallottini Antincendi, che compie 50 anni di attività e suggella il traguardo con questo importante gesto. Ieri la consegna a Palazzo Sforza, da parte di Emanuele Bongiorno, delegato amministrativo dell’azienda. L’amministrazione comunale deve ora decidere dove posizionarlo per metterlo a disposizione della collettività in caso di necessità. "Per celebrare il mezzo secolo di vita della nostra azienda – ha detto Bongiorno – abbiamo deciso di omaggiare il Comune e quindi tutta la città di Civitanova di questo prezioso e utile strumento salva vita che, grazie ad un tempestivo intervento dalla perdita di coscienza, aumenta in modo rilevante la probabilità di sopravvivenza". Ringraziamenti del sindaco Fabrizio Ciarapica "per questo gesto di generosità che denota l’attaccamento al territorio dell’azienda. Un gesto di alto senso civico e di attenzione alla comunità, alla quale viene offerto un apparecchio che aumenta la garanzia di sicurezza". L’azienda, nata nel 1973 grazie alla capacità imprenditoriale di Quintilio Pallottini, ha festeggiato il mezzo secolo di vita a Porto Sant’Elpidio, a villa Castellano, come abbiamo anticipato su queste colonne.