Palo abbattuto, scatta la protesta:"Accade spesso, è pericoloso"

Palo abbattuto da qualche automobilista all’ingresso della SS16 alla rotatoria di recente realizzazione all’altezza di un noto supermercato nell’ex area del liceo di Fontespina. Sarà anche imprudenza dell’automobilista che ha provocato l’incidente, sarà distrazione o, magari, saranno gli effetti di qualche birretta di troppo, ma, secondo i residenti, forse la colpa principale è di quell’infrastruttura che presenta qualche problema, perché difficilmente visibile nel punto di accesso e quindi a rischio. Non è infatti la prima volta che il palo viene abbattuto e, temono gli stessi residenti, forse non sarà neanche l’ultima. Che quella rotatoria sia nata male, del resto, è stato denunciato già subito dopo la sua inaugurazione. E i frequenti incidenti danno ragione a chi lo denuncia. L’impossibilità di utilizzare uno spazio maggiore per allargare la infrastruttura, probabilmente è a monte dei problemi. La striscia di asfalto che costeggia a est la statale, infatti, è diventata privata per via di una vendita e la cosa potrebbe aver creato dei problemi di progettazioine. Comunque siano le cose, ad ogni modo, i residenti reclamano immediati interventi sanatori: "Non si può aspettare il dramma per farlo".

Giuliano Forani