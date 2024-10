Palpeggiamenti a mensa, 56enne a giudizio

Molesta e palpeggia sue due colleghe di lavoro in una azienda civitanovese: con questa accusa è finito sotto accusa per violenza sessuale un uomo di 56 anni. Ieri mattina in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni, si è svolta l’udienza preliminare del processo che vede imputato l’uomo, di origine macedone e residente a Morrovalle.

I fatti risalgono al dicembre del 2023, e sarebbero avvenuti in una azienda della zona industriale civitanovese, dove lavoravano l’uomo e le due donne. Il primo episodio sarebbe avvenuto agli inizi del mese di dicembre. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, il macedone 56enne, all’interno della sala mensa della ditta, avrebbe seguito una sua collega e avrebbe cercato di afferrarle il viso, accarezzandole il corpo e poi toccandole il seno.

Non pago di questo approccio soltanto una decina di giorni dopo, l’11 dicembre, il macedone si sarebbe avvicinato a un’altra sua collega, accarezzandole il braccio e dicendole "bella, bella, bella". Infine, le avrebbe palpeggiato il seno.

L’imputato respinge tutte le accuse e ieri per lui l’avvocato difensore Sandro Pugliese ha chiesto di celebrare il processo con rito abbreviato. L’udienza dunque è stata rinviata al 15 gennaio, quando sarà pronunciata la sentenza.

Le due colleghe che avrebbero subito le molestie si sono costituite parte civile al processo e sono assistite dagli avvocati Marco Melappioni e Paolo Rossetti.