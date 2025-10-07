Palpeggiamenti alla scuola guida, condannato

Mentre una ragazza stava facendo una lezione di scuola guida per imparare a portare l’auto, lui aveva approfittato per allungare una mano e toccarle il sedere. Ma ieri, dopo la denuncia della giovane, è stato condannato per il reato di violenza sessuale un istruttore di scuola guida civitanovese di 67 anni.

L’episodio contestato all’uomo era avvenuto a Civitanova il 27 ottobre del 2022. L’istruttore di scuola guida, quel giorno, si trovava in giro con una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva 21 anni, per una lezione pratica di scuola guida. La giovane stava imparando a districarsi nel traffico civitanovese, mentre lui si trovava seduto sul sedile del passeggero per dare le giuste dritte alla ragazza e pronto per intervenire in caso di emergenza. Ma mentre lei era al volante, secondo l’accusa, l’istruttore di scuola guida aveva allungato la mano sinistra fino al suo sedere e la aveva lasciata lì. La ragazza si era alquanto allarmata per questo approccio inatteso e non voluto e, a un certo punto, aveva inchiodato l’automobile, era scesa ed era scappata via, terrorizzata.

Poi, una volta tornata a casa e dopo aver raccontato tutto ai genitori, aveva deciso di denunciare quanto le era accaduto durante quella lezione di scuola guida. E così il civitanovese, difeso dall’avvocato Marco Poloni, era finito sotto accusa per il reato di violenza sessuale. Durante le indagini e nel corso del processo, l’imputato ha semore sempre respinto le accuse, assicurando che si era trattato soltanto di un equivoco e di non essersi mai preso preso alcuna confidenza con la ragazza.

Tuttavia, il racconto della 21enne è risultato del tutto credibile per i giudici. Ieri infatti il tribunale di Macerata ha condannato lil 67enne a un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla frequentazione di un percorso di recupero; qualora non dovesse frequentarlo, il civitanovese dovrebbe scontare la condanna in carcere. Il 67enne è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali e a 3mila euro di provvisionale previsti dal colleegio per la parte civile. La ragazza si era infatti costituita nel processo, assistita dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli.

Chiara Marinelli