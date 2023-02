Pamela, confermato l’ergastolo a Oseghale "È colpevole anche della violenza sessuale"

di Luca Fiorucci C’è voluta un’ora circa di camera di consiglio ai giudici della Corte d’assise d’appello di Perugia per decidere. Innocent Oseghale è colpevole anche della violenza sessuale, l’ergastolo che gli ha inflitto la Corte d’appello di Ancona è confermato da quella di Perugia, presieduta dal giudice Paolo Micheli. Il procedimento per la morte della giovane romana, il cui corpo venne ritrovato in due trolley, era diventato di competenza della Corte d’appello del capoluogo umbro dopo che la Cassazione, confermando la condanna per omicidio, aveva inviato gli atti relativi all’aggravante della violenza sessuale. Il dibattimento, su richiesta della Procura generale perugina, era stato riaperto per sentire due uomini, ascoltati ieri come testimoni, ma a porte chiuse, su richiesta di uno di loro. Sono i due uomini che avevano incontrato Pamela dopo il suo allontanamento dalla comunità di Corridonia e con i quali, è stato accertato, la ragazza aveva avuto rapporti sessuali dietro un compenso economico. "Pamela usava il suo corpo per avere quello di cui aveva bisogno. Nessun giudizio morale, ma comprensione e lucida valutazione di quelli che sono i fatti". Aveva sottolineato il sostituto procuratore generale, Paolo Barlucchi, nel corso della discussione, proprio in riferimento agli incontri sessuali avuti...