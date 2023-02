"Pamela e Traini, nulla è cambiato Bisogna porsi le domande giuste"

"Tanta infinita pena provammo per Pamela e altrettanta per tutte quelle e quelli che per il solo motivo di avere la pelle nera, restarono terrorizzati in casa per paura di prendere uno sparo gratuito. E non erano spacciatrici e spacciatori, erano ragazzi e ragazze che frequentavano le nostre scuole e sognavano un futuro. Se questo futuro a loro e ad altri verrà negato, come è stato negato a Pamela, è perché tra chi guarda altrove e chi specula consenso, nessuno si fa le domande giuste". Così Serena Cavalletti, coordinatrice provinciale di Sinistra Italiana, in occasione del quinto anniversario del massacro di via Spalato e del raid razzista di Luca Traini. "Chi legge il mondo in ottica di genere – prosegue – sa molto bene che l’intersezione donnatossicodipendentegiovanesola conduce a una condizione di vulnerabilità estrema. Sappiamo anche però che è il contesto sociale a far diventare questa vulnerabilità uno stato di pericoloe". Cavalletti chiede "per quale motivo non si investe in campagne di sensibilizzazione, in politiche per i giovani, in alternative tangibili, reali. Se solo negli ultimi giorni un ragazzo e una ragazza tra i 17 e i 19 anni si sono tolti la vita (uno nelle Marche), vuol dire che esiste un problema grave. La verità vera è che l’impero del capitale ha bisogno di ultimi, masse di ultimi da piangere o a cui dare la colpa e di altrettante masse alimentate a paura e odio a cui mostrare il dito, che lo seguano con la promessa che tutto debba cambiare. Peccato che poi invece, tutto resti com’è".