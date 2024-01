L’anniversario del delitto, fiaccolata per Pamela. Traini scrive alla mamma: "Siamo uniti dal dolore"

Macerata, 30 gennaio 2024 – Un messaggio di affetto in un tricolore. Lo ha mandato Luca Traini, condannato per la sparatoria razzista del 3 febbraio 2018, ad Alessandra Verni, nel giorno dell’anniversario della morte della figlia, la 18enne Pamela Mastropietro, uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio 2018. A rivelare il testo del messaggio è stata la stessa Alessandra Verni, nel corso della fiaccolata che si è tenuta questa sera a Roma per la povera ragazza: "Ti ho visto nelle cose belle della vita – ha scritto Traini –, nella gioia, nell’amore del tuo sorriso riconosco una cara amica, uniti per sempre dal dolore, legati dall’amore. Un bacio Pamela. Un bacio Alessandra. By Lupo".

Alessandra Verni nel giorno dell'anniversario della morte della figlia Pamela Mastropietro (nella foto piccola)

Era stato proprio il macabro omicidio della ragazza a spingere Traini a prendere la pistola e a sparare alle persone di colore che incrociava in auto, convinto che fossero tutti spacciatori e tutti in qualche modo responsabili di quella morte atroce. Per il delitto, la settimana scorsa ha condannato in via definitiva il nigeriano Innocent Oseghale all’ergastolo, accusato di omicidio, violenza sessuale, vilipendio e occultamento di cadavere. Ma quella sentenza non chiude la storia, per i familiari della ragazza. "Basta parole, vogliamo i fatti – ha scritto sui social nei giorni scorsi Alessandra Verni –. Vogliamo i fatti. Chiedo una commissione di inchiesta parlamentare per incriminare anche i complici e chi non ha voluto proseguire con le indagini, per evitare che ciò avvenga nuovamente. Altri mostri sono liberi di girare e continuare a delinquere seminando morte. Il popolo italiano non tollera più le ingiustizie".

Una petizione è stata lanciata tramite il sito Petizioni.org per sollecitare la commissione d’inchiesta nella quale "oltre ad avere un rappresentante per ogni partito, ci deve essere anche un rappresentante della famiglia della vittima (in questo caso il mio avvocato, informato degli atti) – ha spiegato la mamma riferendosi al fratello, l’avvocato Marco Valerio Verni –. Chiedo venga fatta luce su alcuni aspetti investigativi non andati avanti e la cattura degli altri mostri complici di Oseghale, liberi, ancora, di delinquere e spargere morte". Questa sera tanti amici si sono ritrovati nella parrocchia di Ognissanti a Roma, per poi partecipare alla fiaccolata in piazza Re di Roma, dove Pamela incontrava sempre le sue amiche. Ma in tutta Italia sono state celebrate delle messe per pregare per la ragazza, anche a Santa Croce e al Sacro Cuore a Macerata, e nella chiesa dei Santi Pietro Paolo e Donato a Corridonia. Tantissimi fiori sono stati messi anche nel giardinetto di via Spalato, davanti alla mansarda dove Pamela fu massacrata.