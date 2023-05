Pamela Mastropietro, morto a 44 anni il papà. La mamma della 18enne uccisa a Macerata: “Ora potrai riabbracciarla” Ad annunciarlo con un post su Facebook Alessandra Verni, madre della ragazza romana uccisa e fatta a pezzi il 30 gennaio 2018. Sono ancora in corso verifiche per accertare le cause del decesso dell’uomo