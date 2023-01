Pamela Mastropietro, rissa sfiorata tra la madre e Oseghale in tribunale

Pamela Mastropietro, maglietta choc della madre in tribunale: “Guardate come l’hanno ridotta”

Macerata, 25 gennaio 2023 – Parapiglia nell’aula della Corte d’assise d’appello di Perugia tra Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, e Innocent Oseghale, il nigeriano condannato per l’omicidio della diciottenne romana a Macerata, nel gennaio del 2018, per il quale si celebra nel capoluogo umbro un appello bis per la sola accusa di stupro.

All’uscita dall’aula, dopo il rinvio dell’udienza, Oseghale ha rivolto alcune parole verso Alessandra Verni (che indossava una maglietta con le immagini del cadavere smembrato di sua figlia), dicendo tra le altro cose “Basta oppressione giudiziaria”. La madre di Pamela ha reagito provando a scagliarsi contro il nigeriano e dicendo: “Dimmi… dimmi che vuoi”. Tra i due si sono interposti i carabinieri e la polizia giudiziaria, e lo scontro è stato scongiurato.

In precedenza Oseghale aveva detto alla Corte che non si sarebbe presentato alla prossima udienza, in programma il 22 febbraio. Alessandra Verni aveva commentato a voce alta il passaggio: “Adesso si chiede a un carnefice se vuole partecipare a un’udienza. Mettiamogli pure un tappeto rosso”.