Macerata, 28 maggio 2019 – Ultima udienza, domani mattina, per il processo a Innocent Oseghale, accusato di aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana Pamela Mastropietro. Il processo in corte d’assise si aprirà con le repliche delle parti. Il procuratore Giovanni Giorgio e il sostituto Stefania Ciccioli ribadiranno i punti fermi a sostegno delle accuse: la morte per effetto delle coltellate, la violenza subita dalla ragazza riferita dal collaboratore di giustizia compagno di cella di Oseghale (foto).

Per la famiglia di Pamela, l’avvocato Marco Valerio Verni rimarcherà l’atrocità del delitto commesso ai danni di una ragazza che era entrata in comunità per affrontare la patologia psichiatrica di cui soffriva, e che l’aveva portata anche in contatto con le sostanze stupefacenti. La famiglia ha sempre detto che la morte della 18enne doveva almeno servire a far luce su tante ambiguità: la condizione della comunità di recupero, il problema della malavita organizzata. Parti civili sono anche il Comune di Macerata e il proprietario della mansarda di via Spalato, tuttora sotto sequestro e per altro marchiata da un delitto come quello. Infine, anche i difensori Umberto Gramenzi e Simone Matraxia potranno ribadire la loro linea difensiva, che è quella dichiarata in aula dallo stesso imputato: Pamela sarebbe morta di overdose, e Oseghale avrebbe perso la testa, decidendo di farla a pezzi per far sparire il suo cadavere.

Il dibattito sulla causa della morte della ragazza è stato centrale nel processo, che ha visto un lungo confronto tra i medici legali e tossicologi dell’accusa e della difesa. Il punto verrà di sicuro ritrattato domani, nell’ultima occasione che hanno le parti per sottolineare gli elementi a sostegno della propria ricostruzione della tragica vicenda. In teoria, le repliche dovrebbero concludersi intorno alle 11, per dare così quasi tutta la giornata alla corte per la camera di consiglio, dalla quale i giudici usciranno con la sentenza.

Il presidente Roberto Evangelisti ha però annunciato che se le parti chiederanno più tempo, potrebbe eventualmente essere fissata una nuova udienza, la settimana prossima, per concludere la discussione e poi entrare in camera di consiglio. Per Innocent Oseghale, la procura ha chiesto la condanna all’ergastolo per i reati di omicidio volontario, violenza sessuale, vilipendio e occultamento di cadavere. Per la difesa, solo il vilipendio e l’occultamento sarebbero dimostrati, e questo farebbe scattare una pena molto più bassa per il nigeriano. Il caso ha sollevato molto clamore in tutta Italia, oltre a scatenare, pochi giorni dopo il fatto, la sparatoria di Luca Traini, che ha suscitato scalpore in tutto il mondo. Anche la sentenza è molto attesa.

