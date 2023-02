Panathlon, prima serata del 2023 nel ricordo di Brizi e Illuminati Presentato "Marche d’Autore"

Prima assemblea dell’anno per il Panathlon Club Macerata. Dopo il ricordo da parte del presidente Michele Spagnuolo dei due soci Gianluca Brizi e Giuseppe Illuminati (scomparsi nel corso del 2022), è stato registrato un nuovo ingresso per il club maceratese, che ha visto la presentazione dell’avvocato Paolo Carnevali, pallavolista per oltre 500 partite ufficiali. Ospiti della serata lo scrittore e sceneggiatore Jonathan Arpetti e il docente, scrittore, sceneggiatore David Miliozzi, che hanno presentato "Marche d’Autore" l’antologia promossa dalla Regione Marche e composta da racconti scritti dai migliori autori marchigiani e impreziosita da illustrazioni di altrettanti maestri del nostro territorio, da Dante Ferretti a Enzo Cucchi, da Valeriano Trubbiani a Tullio Pericoli, da Eliseo Mattiacci a Silvio Craia, fino a Stefano Calisti, Maicol e Mirko, Stella Calvani e molti altri. "Chi proviene dal mondo dello sport sa quanto sia importante la fisicità. Il contatto con l’avversario, con l’attrezzo. O semplicemente con l’acqua, la strada, la terra – ha detto Spagnuolo –. Un contatto che ci è stato negato in questi ultimi difficili anni. Contatto con il pubblico. Contatto con il proprio territorio. Un legame indissolubile che ti lega alle tue radici. Non poteva esserci modo migliore per scrivere delle Marche dello sport. Un collettivo in grado di regalarci racconti, pensieri, disegni e poesie".

Durante la serata anche l’intervento dell’artista Nazareno Rocchetti, sua l’opera della copertina del libro "Marche d’Autore – I Traguardi". Presenti anche alcuni autori del volume: Maurizio Zamponi, arbitro di basket in carrozzina, che ha raccontato le ultime paralimpiadi giapponesi, e i soci Carlo Capodaglio e Fabiano Tombolini, che hanno immerso nel mondo del tennis la platea, ricordando celebri racchette marchigiane, aneddoti e pensieri.