Panatta apre l’hotel Eldorado: "Sarà un punto di riferimento"

Apiro aumenterà la propria ricettività turistica con il nuovo hotel Eldorado, che sarà aperto dopo i lavori di ristrutturazione di un albergo chiuso da anni nel centro storico. Il complesso avrà 20 stanze, due suite e la capacità di accogliere fino a 50 ospiti. Non è casuale la denominazione dell’hotel: sulla struttura ha effettuato un oneroso investimento la famiglia Panatta, che oltre a produrre macchine per fitness e bodybuilding possiede il parco acquatico Eldorado, in cui si registrano oltre 50mila presenze all’anno.

"Apriremo a giugno – precisa Tecla Panatta (nella foto), responsabile dell’Eldorado –, per questo primo anno solo in estate, ma l’obiettivo è la destagionalizzazione. Ci orientiamo verso un turismo per famiglie, pacchetti con soggiorno in hotel e accesso alle piscine. Durante l’inverno, invece, la struttura potrà essere utilizzata anche per l’incoming business, gli arrivi degli operatori alla Panatta". Il turismo d’affari evidenzia numeri importanti: nel 2024 la Panatta ha avuto oltre 650 arrivi per visite aziendali compiute da atleti noti a livello mondiale, titolari di palestre, provenienti da Usa, Messico, Canada, Medio Oriente. La Panatta accoglie gli ospiti in hotel di Jesi per poi accompagnarli alla propria sede. In vista dell’inaugurazione dell’hotel Eldorado, sono partite le selezioni per il personale: si può inviare la candidatura a lavoraconnoi@parcoeldorado.com.

"Vogliamo diventare un punto di riferimento – spiega Tecla Panatta – anche tramite il migliorato sito Eldorado, con una sezione dedicata all’hotel e alla scoperta dei borghi come Apiro, Cingoli ed Elcito, delle peculiarità naturalistiche del San Vicino e del Lago di Castreccioni".

Gianfilippo Centanni