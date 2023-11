Panatta cresce ancora: l’azienda pronta a 17 nuove assunzioni

L’azienda Panatta che produce macchinari per l’allenamento fisico nell’unica sede di Apiro, impiega 180 unità, ma necessita di assumerne altre. "Stiamo cercando 17 nuove figure – precisa la presidente Angela Tosti Panatta – per rafforzare la nostra capacità manageriale e produttiva: un export area manager Paesi Dach (Germania Austria, Svizzera), 4 saldatori manuali con esperienza base, 2 tornitori, 2 operatori generici, uno per controllo qualità, uno per manutenzione impianti. Per candidarsi contattare https:www.panattasport.comitlavoraconnoi.html".

E intanto un accordo triennale di sponsorizzazione con Arnold Classic UK è stato siglato da Panatta divenuta una delle aziende di spicco a livello internazionale. L’accordo è importante anche in quanto l’United Kingdom, Il britannico Regno Unito, è una delle nazioni preminenti nel mondo per il mercato delle attrezzature per fitness e bodybuilding. L’Arnold Classic fa capo ad Arnold Schwarzenegger, noto come "The Governator", che organizza gli "Arnold Classic Festival", sostenuto da un selezionato gruppo di eccellenze nel settore industriale, in cui ora c’è Panatta. La sua unione con gli Arnold Classic non è una novità: ha partecipato all’edizione inaugurale effettuata a Columbus, nell’Ohio e ad altre in Spagna. A Birmingham che ospiterà l’evento nel prossimo anno, Panatta sarà presente dal 15 al 17 marzo con uno stand di 300 metri quadrati e una Muscle Gym di 200 metri quadrati, ove atleti, appassionati e potenziali clienti potranno sperimentare personalmente la superiore qualità delle attrezzature italiane. L’occasione permetterà d’incontrare, negli spazi-Panatta, i più grandi specialisti, come i celebri Olympians (Ronnie Coleman (otto volte Mister Olympia) e Phil Heath (un titolo in meno).

Gianfilippo Centanni