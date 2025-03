Panatta ha bisogno di rinforzi: "Pronti ad assumere 23 persone"

APIRO (Macerata)

Le aziende della famiglia marchigiana Panatta ricercano 23 nuove persone per Palestra, Parco Acquatico e il nuovo Hotel Eldorado che aprirà a giugno a servizio del parco acquatico e non solo, e per la palestra Il David 2 di Monteroberto (Ancona), un fitness club la cui apertura è fissata per settembre. Si tratta di assunzioni stagionali (bagnini, animatori, cassieri, addetti alle pulizie, receptionist, addetti alla sala, istruttori e consulenti commerciali), ma con possibilità di prolungamento. Per il reclutamento, si è deciso di organizzare un unico Career Day per giovedì 3 aprile, dalle 15 alle 17 senza prenotazione, nella sede della Panatta ad Apiro (Macerata), principale azienda della famiglia e leader nella progettazione e realizzazione di attrezzature per bodybuilding e fitness. "Le nostre aziende stanno crescendo, ma l’attenzione e il legame con il territorio restano immutati, anzi, oggi sono ancora più forti", commenta Angela Panatta, presidente di Panatta.