Panatta, il fatturato vola: nuovi posti di lavoro

di Gianfilippo Centanni

Per Panatta ad Apiro, sede unica ("Delocalizzazione? Neanche a parlarne!" ammette la presidente Angela Tosti Panatta) operante tra le colline davanti al San Vicino, i numeri sono valori concreti e morali. Panatta da sessant’anni produce macchinari (sono più di 500) di assoluta preminenza biomeccanica, totalmente made in Italy, per il massimo allenamento fisico, è affermata a livello internazionale con esportazioni in 85 paesi e per il 2022 ha registrato un fatturato consolidato di 36 milioni di euro: in sintesi, più 24,5% rispetto al 2021. E nel primo trimestre di quest’anno, ha già rubricato un incremento di ordini acquisiti del 100% rispetto al 2022. "Siamo riusciti a creare nella nostra azienda – spiega Angela Tosti Panatta – un centro di eccellenza per ricerca e sviluppo, grazie anche al personale impegnato quotidianamente". Il riferimento al personale non è casuale. Negli ultimi quindici mesi, Panatta ha assunto 23 nuove risorse, portando a 164 il totale delle maestranze. "E adesso stiamo cercando – precisa la presidente – undici nuove figure, per rafforzare la nostra capacità produttiva: due saldatori manuali, due tornitori, due conduttori robot, quattro addetti al montaggio, un operatore generico. E in generale possiamo riscontrare che i dipendenti danno sempre più importanza al welfare aziendale, alle garanzie di sicurezza e benessere che, adottate a favore del personale, si riversano sul territorio apirano". Ecco allora che i numeri del bilancio evolvono nelle iniziative ispirate a una filosofia aziendale pro-personale, incrementata con l’adozione di ulteriori progetti. E’ appena entrata in funzione la mensa: appena 3 euro il costo d’un pranzo completo per ciascun dipendente a cui viene riconosciuto, in occasione d’una nascita in famiglia, un premio di 1.000 euro. E ogni dipendente che festeggia i trent’anni di attività, riceve l’importo d’una mensilità netta. Ma un’altra novità è stata particolarmente gradita: Panatta ha stabilito di erogare per tutti dipendenti un bonus-welfare (30.000 euro il totale) una carta prepagata per effettuare la spesa solo nel supermercato locale, cosicché l’intero ammontare rimane investito in Apiro. Restano in vigore la gratuità della frequenza alla palestra interna del complesso, la fruizione gratuita dell’asilo nido per i figli fino a 3 anni dei dipendenti che, se abitanti lontano da Apiro, fruiscono di appartamenti ammobiliati e in comodato d’uso gratuito.